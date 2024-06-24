Швеція сьогодні, 24 червня, відкриває в Києві торговельне представництво своєї організації Business Sweden. Вона допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з очільником Міністерства з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом та шведськими бізнесменами

За словами глави українського уряду, він запросив шведський бізнес інвестувати в Україну вже зараз.

"Зокрема, найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість", — розповів Шмигаль.

Він також додав, що відкриття торговельного представництва в Києві буде "чудовою можливістю" для всіх шведських компаній побачити, які перспективи для них відкриваються в Україні.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що у межах програми Ukraine Facility створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою бізнесу через повномасштабну війну.