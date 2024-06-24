У Харкові вночі пролунали вибухи; США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і Росією; Великий герцог Люксембургу оголосив про плани зректися престолу та Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця — Суспільне підготувало головні новини ранку 24 червня.

1. У Харкові вночі пролунали вибухи

У Харкові вночі було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста. Вибухи було чути під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Інформації від офіційних осіб не надходило.

2. США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і Росією

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією.

Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікований на сайті Держдепартаменту США.

Йдеться зокрема про постачання зброї з КНДР до Росії, які "продовжують страждання українського народу, порушують резолюції Ради Безпеки ООН та загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі".

Зазначається, що розвиток партнерства між КНДР і Росією повинно викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, хто підтримує народ України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокої агресії Росії.

Контекст: 19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки. У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю. Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

3. Великий герцог Люксембургу оголосив про плани зректися престолу

Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив у неділю, що почне передачу повноважень своєму синові 42-річному Гійому в жовтні.

Про це пише France 24.

Анрі прийняв корону у 2000 році після того, як його батько Жан зрікся престолу після 36-річного правління.

Чому це важливо: Люксембург розташований між Бельгією, Францією та Німеччиною, має конституційну монархію з обмеженою роллю в уряді. Це заможний центр фінансових послуг з одним із найвищих у світі показників валового внутрішнього доходу на душу населення, очолює сімейна династія з 1890 року.

4. Нетаньягу: "Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, але війна не припиниться, доки це "ісламістське угруповання більше не контролюватиме палестинський анклав".

Про це пише Reuters.

Нетаньяху сказав, що, як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бойові дії з підтримуваною Іраном Хезболлою.

Контекст: "Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.