Станом на ранок 23 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 534 360 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1270 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8019 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,
- артилерійських систем – 14195 (+61) од,
- РСЗВ – 1108 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2321 (+13),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)
Дані уточнюються.