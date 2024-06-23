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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1270 солдатів, 10 танків та 61 артсистему — Генштаб
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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1270 солдатів, 10 танків та 61 артсистему — Генштаб

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Армія РФ
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 23 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 534 360 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1270 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 8019 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14195 (+61) од,
  • РСЗВ – 1108 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2321 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)

Дані уточнюються.

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