У Києві працювали сили ППО; у Харкові чутно серію вибухів; у ВМС підтвердили знищення складу "шахедів" у Краснодарському краї Росії та президент Польщі прилетів до Китаю — Суспільне підготувало головні новини ранку 22 червня.

1. У Києві працювали сили ППО

Під ранок неділі, 23 червня, в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У столиці працювали сили ППО.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Києві чути вибухи – працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!", – написав міський голова.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова та крилату ракету на Васильків, Київської області.

2. У Харкові чутно серію вибухів

У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Подробиць причин вибухів офіційні джерела не надавали.

Чому це важливо: Напередодні вдень, 22 червня, російська армія завдала щонайменше чотирьох ударів по Харкову після попередження про загрозу застосування КАБів. Один снаряд влучив у житлову багатоповерхівку в середмісті в Основ'янському районі міста. Попередньо, щонайменше двоє людей загинули, 37 — дістали поранень.

3. У ВМС підтвердили знищення складу "шахедів" 21 червня

У ніч на п’ятницю, 21 червня, Військово-морські сили ЗСУ разом з бійцями Служби безпеки України знищили склад "шахедів" та супутню інфраструктуру армії РФ на території Краснодарського краю Росії.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

"Нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/Герань-2, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків "шахедів" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Контекст: За даними Генштабу, Сили оборони України 20 та 21 червня успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі РФ. Зокрема, йдеться про склад пально-мастильних матеріалів РФ у Тамбовській області, а також нафтобазу “Енемська”, що в Республіці Адигея, та Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

4. Президент Польщі прилетів до Китаю

Президент Польщі Анджей Дуда 22 червня прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Основні питання розмови — безпека та економічні питання, зокрема торгівля.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

24 червня Дуда зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном, а також із прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Лей. Дуда анонсував, що говоритиме із Цзіньпіном про безпекову ситуацію в Східній Європі.

"Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном", — повідомив Дуда.

Президент Польщі також обговорить кризу на польсько-білоруському кордоні, звідки представники Білорусі намагаються переправити потік мігрантів у ЄС.