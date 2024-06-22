Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив про обстріл його офісу в аль-Мавасі на захід від Рафаха на півдні Сектору Гази та понад два десятки загиблих внаслідок удару по офісу та прилеглій території. В Армії оборони Ізраїлю заперечили, що завдали удару по цьому району.

Про удар йдеться у заяві МКЧХ.

За даними організації, до її найближчого польового госпіталю надійшли 22 загиблих і 45 поранених, кількість жертв може зрости.

“Офіс МКЧХ, оточений сотнями переміщених цивільних осіб, які живуть у наметах, був пошкоджений в результаті обстрілу в Газі. Обстріли на такій небезпечній відстані від гуманітарних структур ставлять під загрозу життя цивільних і гуманітарних працівників”, — йдеться у заяві МКЧХ.

Там повідомили, що вдень у п'ятницю, 21 червня, великокаліберні снаряди впали за кілька метрів від офісу і житлових приміщень МКЧХ. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю офісу, яка оточена сотнями переміщених цивільних, які живуть у наметах.

Як йдеться в повідомленні комітету, сторонам конфлікту відомі координати центрів гуманітарної організації. Крім того, вони чітко марковані емблемами Червоного Хреста.

Упідконтрольному ХАМАСу палестинському міністерстві охорони здоров'я також заявили, що ізраїльського обстрілу зазнав наметовий табір переміщених осіб в аль-Мавасі. 8 червня тут було розгорнуто польовий госпіталь для допомоги місцевому населенню під керівництвом співробітників МКЧХ. Унаслідок обстрілу, як стверджують, загинули щонайменше 25 людей, 50 дістали поранення.

При цьому військовий представник ЦАХАЛу заявив, що “немає жодних ознак” того, що ізраїльські сили завдали смертоносного удару в районі Гази, де сотні переміщених палестинців живуть у наметах, пише видання The Times of Israel.

“Проведене попереднє розслідування свідчить про те, що немає жодних ознак того, що ЦАХАЛ завдав удару в гуманітарній зоні в Аль-Мавасі. Інцидент розглядається", — сказав AFP речник ЦАХАЛу.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.

16 червня Армія оборони Ізраїлю оголосила про запровадження щоденних "локальних тактичних пауз" у військових діях у Секторі Гази. Паузи в боях діятимуть з 8:00 до 19:00 щодня "до особливого розпорядження" в південній частині Сектора Гази на шляху від перехрестя Керем-Шалом до дороги Салах-ед-Дін і на північ.