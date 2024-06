Сьогодні, 26 червня, у Свердловському обласному суді Росії відбудеться перше засідання по суті у справі американського журналіста Евана Гершковича. Суд відбуватиметься у "закритому режимі". Російська влада звинувачує репортера The Wall Street Journal у шпигунстві, і за відповідною статтею Гершковичу загрожує до 20 років позбавлення волі.

Що відомо про справу, чому Росії може бути вигідне утримання журналіста США, та на кого потенційно можуть обміняти Гершковича — читайте у матеріалі Суспільного.

Хто такий Еван Гершкович, та у чому його звинувачують

Еван Гершкович — 32-річний американський репортер. Він народився у Сполучених Штатах у родині емігрантів з Радянського Союзу.

До арешту у березні 2023 року Гершкович протягом шести років жив у Росії. У січні 2022 року журналіст почав працювати у The Wall Street Journal, а до цього співпрацював з The New York Times, The Moscow Times та Agence France Presse.

Остання публікація Гершковича у WSJ перед затриманням датована 28 березня 2023 року: тоді репортер написав матеріал під назвою “Російська економіка починає руйнуватися”, у якому йшлося про дефіцит робочої сили та інвестицій у РФ. До цього Гершкович також писав про нестачу артилерії в російській армії та зростання втрат РФ у війні.

Журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича виводять з будівлі Лефортівського суду Москви, 26 січня 2024 року. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Гершковича затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії у Єкатеринбурзі у стейк-хаусі в центрі міста 29 березня 2023 року. За даними NBC News та BBC, у відрядженні журналіст начебто планував зібрати матеріал про ПВК “Вагнер”, а також розпитати місцевих жителів про їх ставлення до війни в Україні.

Наступного дня московський суд висунув Гершковичу офіційні звинувачення у шпигунстві на користь американської влади: згідно з заявами ФСБ, репортер нібито збирав секретну інформацію про діяльність підприємства “НВК “Уралвагонзавод” із випуску та ремонту військової техніки.

У The Wall Street Journal відкидають звинувачення проти свого журналіста.

“The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого неупередженого кореспондента Евана Гершковича”, — йшлося в офіційному повідомленні видання.

З моменту арешту суд кілька разів відхиляв апеляції захисту та відмовив стороні Гершковича у заставі у розмірі 50 мільйонів рублів.

Сам Гершкович під час судових засідань заявляв, що провину не визнає, і що він “готовий доводити право на вільну журналістику і готовий захищатися”.

Реакція світу на арешт Гершковича

Білборд із закликом звільнити американського журналіста Евана Гершковича з російського ув'язнення, Нью-Йорк, США, 29 березня 2024 року. AP Photo/Yuki Iwamura

На затримання Евана Гершковича відреагувала як світова медійна спільнота, так і західні політики. Зокрема у міжнародній організації “Репортери без кордонів” заявили, що затримання виглядає як "відплата” Гершковичу за те, що той готував розслідування щодо ПВК "Вагнер".

У Європейському Союзі також засудили арешт Гершковича. Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що “журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист”.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр після затримання Гершковича назвала звинувачення у “шпигунстві” безпідставними і зазначила, що росіяни затримали громадянина США, щоби мати додаткові важелі для переговорів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден неодноразово закликав Росію звільнити Евана Гершковича.

“Журналістика – це не злочин. Еван має бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном”, — сказав Байден на щорічному заході Асоціації кореспондентів Білого дому у квітні 2023 року.

У річницю арешту Гершковича, 29 березня 2024 року, Байден повторив, що США засуджують “жахливі спроби Росії використати американців як розмінну монету” та додав, що американська сторона працює над звільненням журналіста.

Президент США Джо Байден під час промови щодо ув'язнення в Росії американського журналіста Евана Гершковича, Вашингтон, США, 29 квітня 2024 року. AP Photo/Carolyn Kaster

При цьому експрезидент США та кандидат від республіканської партії Дональд Трамп у травні заявив, що швидко звільнить Гершковича з Росії, якщо виграє вибори. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи цю заяву, зазначив, що “з Дональдом Трампом немає жодних контактів”.

Пані посол США у Росії Лінн Трейсі своєю чергою також наголошувала, що арешт Гершковича був незаконним.

“Він є невинним журналістом, який здійснював журналістську діяльність і був неправомірно затриманий. Така дипломатія заручників є неприйнятною”, — сказала Трейсі журналістам перед одним із судових слухань.

Пані посол США у Росії Лінн Трейсі перед будівлею суду у Москві, де відбувається засідання у справі журналіста Евана Гершковича, 20 лютого 2024 року. NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Що відомо про можливий обмін Гершковича

17 червня The Wall Street Journal із посиланням на американських та словенських посадовців написав, що Гершкович може бути обміняний на пару російських шпигунів — Артема та Анну Дульцевих, які з 2017 року проживали у Любляні і видавали себе за аргентинську пару, але при цьому працювали на зовнішню розвідку Росії. Дульцевих заарештували у грудні 2022 року та засудили до восьми років ув'язнення, але чим саме займалось подружжя у Європі не повідомлялось.

Про ймовірний обмін російських шпигунів йшлося ще два роки тому, однак тоді російська та словенська сторони не дійшли згоди. Однак наразі, за даними WSJ, тривають перемовини зі США: російська влада начебто зацікавлена в обміні своїх шпигунів на Гершковича.

Раніше, у грудні 2023 року, очільник Кремля Володимир Путін під час пресконференції заявив, що діалог зі США з приводу обміну триває, і що американська сторона має “ухвалити відповідне рішення, яке і російську сторону влаштує”.

Випуск газети The Wall Street Journal до річниці ув'язнення в Росії журналіста Евана Гершковича, 29 березня 2024 року. TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Згодом, в інтерв'ю Такеру Карлсону — колишньому ведучому телеканалу Fox News, Путін натякнув, що Росія готова обміняти Гершковича на “людину, яка з патріотичних міркувань ліквідувала бандита в одній з європейських столиць”. The Wall Street Journal припускає, що може йтися про Вадима Красікова — офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

19 червня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков в інтерв'ю ТАСС заявив, що у РФ чекають на відповідь від США щодо пропозицій про обмін ув'язненими. За словами Рябкова, запропоновані ідеї “добре відомі профільним ланкам адміністрації Сполучених Штатів”.

До цього Рябков також заявляв, що Росія розглядатиме питання обміну Гершковича лише після вердикту суду.

Прецеденти ув'язнення американців у Росії

Еван Гершкович — перший затриманий за звинуваченням у шпигунстві американський журналіст з часів “холодної війни”. У 1986 році КДБ заарештував кореспондента і голову московського бюро US News & World Report Ніколаса Данілоффа. Тоді, в результаті перемовин між СРСР та США, Данілоффа звільнили, і він повернувся на батьківщину.

Якщо протягом понад 35 років після цього подібних інцидентів не було, то вже незабаром після арешту Гершковича у Росії затримали ще одну медійницю: російсько-американську журналістку татарсько-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву. Її звинувачують у нереєстрації як “іноземного агента” та зборі інформації про російську військову діяльність.

Крім того, у російській в'язниці зараз перебуває колишній американський військовий Пол Вілан. Його затримали 28 грудня 2018 року у Москві, після того, як Вілан нібито отримав від співробітника російських спецслужб флешку з засекреченою державною інформацією. У 2020 році Вілана засудили до 16 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Елізабет Вілан тримає портрет свобого брата, колишнього морського піхотинця США Пола Вілана із закликом звільнити його з російського ув'язнення, Вашингтон, США, 4 травня 2022 року . AP Photo/Patrick Semansky

Прізвища Гершковича та Вілана часто згадуються разом, коли йдеться про ймовірний обмін американських та російських ув'язнених. Як писало раніше агентство Associated Press, Кремль, можливо, використовує ув’язнених американців як “розмінну монету” після того, як напруженість між США та Росією зросла на тлі того, що Москва вторглася в Україну.

Водночас у грудні 2022 році вже був прецедент обміну громадянки США на росіянина: тоді Сполучені Штати здійснили обмін баскетболістки Брітні Грайнер, яку затримали російські силовики за звинуваченням у зберіганні наркотиків, на росіянина Віктора Бута, який відбував покарання в американській в’язниці за звинуваченнями у торгівлі зброєю.