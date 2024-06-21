355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї отримало Міністерство внутрішніх справ за майже рік функціонування Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ).

Про це директор департаменту інформатизації МВС Сергій Сумський розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Сумський відзначив, що Єдиний реєстр зброї працює вже близько року. За його словами, це позитивно вплинуло на реєстрацію й обіг зброї в Україні та посилило контроль над цими процесами.

“Станом на зараз за цей майже рік подано 355 тисяч заяв, які зареєстровані у реєстрі. Уже 337 тисяч цих заяв оброблено і надано відповідні дозволи на певні дії зі зброєю”, — сказав Сумський.

Він відзначив, що в Україні зросла кількість людей, які хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Якщо минулого року за 5 місяців ці заявки подали 60 тисяч людей, то за 5 місяців 2024 року це вже 144 тисячі. Сумський пояснив, що збільшується й онлайн-подача документів, і офлайн, тобто безпосередньо в органи Нацполіції.

“Кількість звернень до цього реєстру, кількість зареєстрованої зброї й власників такої зброї підвищується і ці процеси стають більш контрольованими”, — сказав він.

За словами представника МВС, дуже великою групою серед категорій громадян, які найчастіше подають ці заяви, є військові чи люди, які мають відношення до військової служби.

Найбільше, за його словами, громадяни реєструють мисливську зброю. Сумський додав, що нагородна зброя — це дуже мізерний відсоток від загальної зареєстрованої зброї.

Директор департаменту інформатизації МВС також розповів, що дозволів, які видавалися у паперовій формі до впровадження реєстру, спочатку не було видно у реєстрі. І люди, реєструючись у реєстрі, не бачили свою зброю. Наразі вже обробили дві третини паперових справ власників зброї, вони внесені у реєстр і тепер власники такої зброї також можуть скористатися послугами реєстру і сервісом онлайн.

Єдиний реєстр зброї повноцінно запрацював в Україні з 23 червня 2023 року.

Положення про Єдиний реєстр зброї було затверджене наказом МВС №2 від 10 січня 2022 року, зареєстрованим у Мін’юсті 26 січня 2022 року за № 90/37426. Ця система буде документувати повний життєвий цикл зброї — від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення, що сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

Верховна рада України 23 лютого 2022 року прийняла за основу законопроект №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю".

Дискусії про запуск в Україні Єдиного реєстру зброї велися ще кілька років тому. Зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі у Броварах у січні, заявляв, що до кінця 2021 року реєстр має запрацювати.

23 червня 2023 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.