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МВС отримало 355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї від початку роботи Єдиного реєстру зброї
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МВС отримало 355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї від початку роботи Єдиного реєстру зброї

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МВС отримало 355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї від початку роботи Єдиного реєстру зброї
МВС отримало 355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї від початку роботи Єдиного реєстру зброї. Unsplash

355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї отримало Міністерство внутрішніх справ за майже рік функціонування Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ).

Про це директор департаменту інформатизації МВС Сергій Сумський розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Сумський відзначив, що Єдиний реєстр зброї працює вже близько року. За його словами, це позитивно вплинуло на реєстрацію й обіг зброї в Україні та посилило контроль над цими процесами.

“Станом на зараз за цей майже рік подано 355 тисяч заяв, які зареєстровані у реєстрі. Уже 337 тисяч цих заяв оброблено і надано відповідні дозволи на певні дії зі зброєю”, — сказав Сумський.

Він відзначив, що в Україні зросла кількість людей, які хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Якщо минулого року за 5 місяців ці заявки подали 60 тисяч людей, то за 5 місяців 2024 року це вже 144 тисячі. Сумський пояснив, що збільшується й онлайн-подача документів, і офлайн, тобто безпосередньо в органи Нацполіції.

“Кількість звернень до цього реєстру, кількість зареєстрованої зброї й власників такої зброї підвищується і ці процеси стають більш контрольованими”, — сказав він.

За словами представника МВС, дуже великою групою серед категорій громадян, які найчастіше подають ці заяви, є військові чи люди, які мають відношення до військової служби.

Найбільше, за його словами, громадяни реєструють мисливську зброю. Сумський додав, що нагородна зброя — це дуже мізерний відсоток від загальної зареєстрованої зброї.

Директор департаменту інформатизації МВС також розповів, що дозволів, які видавалися у паперовій формі до впровадження реєстру, спочатку не було видно у реєстрі. І люди, реєструючись у реєстрі, не бачили свою зброю. Наразі вже обробили дві третини паперових справ власників зброї, вони внесені у реєстр і тепер власники такої зброї також можуть скористатися послугами реєстру і сервісом онлайн.

Єдиний реєстр зброї повноцінно запрацював в Україні з 23 червня 2023 року.

Положення про Єдиний реєстр зброї було затверджене наказом МВС №2 від 10 січня 2022 року, зареєстрованим у Мін’юсті 26 січня 2022 року за № 90/37426. Ця система буде документувати повний життєвий цикл зброї — від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення, що сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

Верховна рада України 23 лютого 2022 року прийняла за основу законопроект №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю".

Дискусії про запуск в Україні Єдиного реєстру зброї велися ще кілька років тому. Зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі у Броварах у січні, заявляв, що до кінця 2021 року реєстр має запрацювати.

23 червня 2023 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.

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