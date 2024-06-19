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Розширили коло людей, які зможуть отримати одноразову допомогу у разі загибелі захисника — Лубінець
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Розширили коло людей, які зможуть отримати одноразову допомогу у разі загибелі захисника — Лубінець

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Розширили коло людей, які зможуть отримати одноразову допомогу у разі загибелі захисника
Кабінет міністрів України. УНІАН

Камбін розширив коло людей, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як розповів омбудсман, зокрема:

  • закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
  • онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;
  • дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.
“Також визначене коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження”, — написав Лубінець.

Крім того, уряд встановив порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки.

“Закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена”, — йдеться у повідомленні.

Як розповів Лубінець, Офіс омбудсмана активно долучався до опрацювання положень цього нормативно-правового акту.

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