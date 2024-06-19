Російська армія безпілотниками атакувала Львівську область, Канада запровадила додаткові санкції проти РФ, Путін прилетів до КНДР та американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні — Суспільне зібрало головні новини ранку станом на 19 червня.

Нічна атака на Львівську область

О пів на третю ночі у Львівській області оголосили повітряну тривогу. Згодом міський голова Львова повідомив про безпілотники в регіоні та попросив жителів області "не знімати роботу ППО". О четвертій ранку посадовець повідомив про влучання в Малехові, Львівська громада. Там відомо про одного пораненого чоловіка — охоронця, що охороняв офісне приміщення, яке частково зруйноване. Його госпіталізували у стані середньої важкості.

За інформацією керівника ОВА Максима Козицького, сили протиповітряної оборони знищили усі пʼять безпілотників над областю.

Нові санкції Канади проти РФ

Канада запровадила додаткові санкції проти 13 представників російських слідчих органів. У заяві уряду йдеться, що санкції запровадили через смерть ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального, а також через грубі та систематичні порушення Росією прав людини.

Цільовими особами є високопосадовці та високопоставлені співробітники російського слідчого відомства, пенітенціарної служби та поліції, котрі причетні до смерті Навального.

Смерть Навального: 16 лютого у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки. 19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні

Американська компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні в рамках проєкту про спільне виробництво, пише Breaking Defense з посиланням на представника компанії.

Попри те, що кілька європейських оборонних компаній взяли на себе зобов’язання щодо широкомасштабних виробничих програм в Україні, угода Northrop є першою публічно визнаною угодою між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.

"Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм та інші, коли знайдемо інноваційні процеси", – сказав директор з міжнародного бізнес-сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.

Головний заступник помічника секретаря Держдепартаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі підтвердив ці плани. Бартелл не уточнив план спільного виробництва, а в Northrop відмовилися від коментарів.

Путін прилетів до КНДР

Російський лідер Володимир Путін у середу, 19 червня, за місцевим часом прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки, пише Reuters. За інформацією агентства, Путін має на меті поглибити торгові та безпекові зв’язки з ядерною державою.

Як пишуть російські ЗМІ, програма візиту Путіна до КНДР є насиченою. Основна її частина відбудеться 19 червня — заплановані переговори в різних форматах, зокрема в розширеному складі, а також неформальне спілкування лідерів. Програма візиту також передбачає урочистий концерт на честь візиту Путіна.

Контекст: після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва почала шукати зброю серед союзників по всьому світу. КНДР неодноразово звинувачували у постачанні Росії летальної зброї, яку російська армія вже використовувала проти України. Звʼязки між країнами після війни теж зміцніли.