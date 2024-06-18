Міністерство закордонних справ Швеції сьогодні, 18 червня, викликало російського посла через порушення повітряного простору бомбардувальником Су-24 ВПС РФ, яке сталося минулого тижня.

Про це йдеться у повідомленні шведського зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні, у вівторок, 18 червня, Міністерство закордонних справ викликало російського посла, щоб висловити свою позицію проти порушення Росією повітряного простору Швеції, яке сталося в п'ятницю, 14 червня", — йдеться у заяві МЗС Швеції.

Інших деталей щодо розмови із російським дипломатом у відомстві не навели.

14 червня російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд.

Це не вже не вперше, коли російські літаки несанкціоновано залітають у шведський повітряний простір. Зокрема у 2022 році два російські літаки Су-27 порушили повітряний простір також над Готландом.

За словами колишнього підполковника Йоргена Ельфвінга, це або помилка пілота, або це навмисне порушення. Якщо останнє, то це може бути сигналом Швеції на тлі її членства в НАТО і того, що Росія тим самим хоче показати свої м’язи. Або ж задля отримання розвідувальної інформації.