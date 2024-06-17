Російські окупанти влучили в базу відпочинку у Харкові; дві країни відкликали свої підписи під декларацією Саміту миру; Україна вдруге в історії стала чемпіоном Золотої Євроліги з волейболу та НАТО через Росію та Китай обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї — Суспільне підготувало головні новини ранку 17 червня.

1. Російські окупанти влучили в базу відпочинку у Харкові

Російські військові в неділю ввечері вдарили по комплексу відпочинку у Київському районі Харкова.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Інформації про поранених немає, огляд місця влучання триває.

Близько 23.48 у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.

2. Спільне комюніке Саміту миру: список країн-підписантів зменшився

Кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія.

Це стало відомо із повідомлення на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Серед підписантів є також Єврорада, Рада Європи, Європейський парламент та Єврокомісія.

Загалом серед країн, які не підписали декларацію, крім Іраку та Йорданії,— Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індія, Індонезія, Колумбія, Лівія, Мексика, ОАЕ, Саудівська Аравія, Таїланд і ПАР.

Контекст: 15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

3. Україна вдруге в історії стала чемпіоном Золотої Євроліги з волейболу

Збірна України з волейболу перемогла Хорватію у сезоні чоловічої Золотої Євроліги з волейболу із рахунком 3:1.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На шляху до вирішального матчу "синьо-жовті" в трьох сетах обіграли Чехію (3:0).

Україна вдруге тріумфувала в чоловічій Золотій Євролізі з волейболу. Дебютний титул "синьо-жовті" виграли в сезоні 2017 року.

4. НАТО через Росію та Китай обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї

НАТО веде перемовини про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу з боку Росії та Китайської народної республіки.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telehraph.

За його словами, між членами НАТО були консультації стосовно вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування. Він закликав до прозорості у цьому питанні як до засобу стримування.

Хоча метою блоку є світ без ядерної зброї, поки така зброя існує, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом.

"Тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, це більш небезпечний світ", – пояснив Столтенберг.

Контекст: Росія 11 червня розпочала другий етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.