Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті першого пленарного засідання Саміту миру у Швейцарії. Він заявив, що цей інавгураційний саміт — перший крок до затвердження чіткого плану дій, щоб на другому Саміті миру можна було "зафіксувати реальне закінчення війни".

Суспільне публікує повний текст виступу Зеленського.

Пані Президент, дякую вам.

Дякую за всі ваші зусилля заради організації Саміту та наближення справедливого миру.

Пані та панове!

Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир.

Я дякую кожному, хто працював заради цього дня, – кожному лідеру, усім командам та радникам, усім державам. Зараз на Саміті – сто одна держава та міжнародна організація, і це колосальний успіх, успіх наш із вами, спільний успіх усіх, хто вважає, що об’єднаний світ, об’єднані нації сильніші, ніж будь-який агресор.

Шановні лідери та представники держав і міжнародних організацій! Кожен, хто тут сьогодні заради чесного миру!

Я радий вітати всіх на першому Саміті миру, який може стати першим кроком до справедливого закінчення війни Росії проти України. І коли ми її закінчимо справедливо й чесно для України – на основі міжнародного права, – тоді кожна нація у світі точно зможе розраховувати щодо її прав на таку ж справедливість і чесність, на таку ж дієвість Статуту ООН. І тоді знову матимуть повну силу слова: «Ми – народи Об’єднаних Націй – сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе, і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і – так важливо! – у рівність прав більших і малих націй та створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов’язань, що випливають із договорів та інших джерел міжнародного права…» Це перші слова зі Статуту ООН, але саме такими словами можна описати і сенс Формули миру, яка стала основою Саміту миру та спонукала всі частини світу та різні нації – з рівною повагою – узяти участь у нашій спільній роботі – у Саміті миру. Наша з вами єдність тут доводить, що сама ідея міжнародного права залишається живою та дієвою. Ваша присутність тут доводить, що Статут ООН та базові конвенції – це не формальність, а реальні основи співжиття народів. Наші принципи чіткі. Ніхто не має права йти агресивною війною проти сусіда та підривати один із базових принципів Статуту ООН – територіальну цілісність держав. Ніхто не має права погрожувати світу ядерною зброєю. Ніхто не має права підривати продовольчу, енергетичну чи будь-яку іншу безпеку світу та його регіонів. Ніхто не має права викрадати дітей іншого народу. Ніхто не має права підривати мир. Ми здатні забезпечити дієвість таких принципів – це глобально важливі принципи.

Я вдячний вам, шановні лідери та представники держав і міжнародних організацій, що ми доводимо: світ може більше не впасти в тотальну війну. У війну, яку, на жаль, принесла Росія нам, в Україну, у наші домівки, в українські міста й села, і сотні, сотні з них, на жаль, повністю спалені російськими бомбами, артилерією та ракетами. Путін забрав життя тисяч наших людей. Для чого? Бо він просто хоче захопити сусідню країну. Я нікому не бажаю подібного. Я щиро хочу, щоб усі ви, усі народи світу, кожна дитина, кожна сім’я могли просто жити без війни. І я хочу цього для всіх українців. Україна має право на мир. Так само, як і всі ви.

Пані та панове!

Ми маємо зупинити цю війну. На основі Статуту ООН, поваги до міжнародного права, справедливих інтересів українського народу, ідеї про безперечну цінність людського життя – життя, а не війни.

Зараз ми зосередимося на трьох напрямках: на тому, що кожному у світі – без винятків – корисно. Перший напрямок – це радіаційна та ядерна безпека. Другий – безпека продовольча. Третій – це звільнення полонених і депортованих, дорослих і дітей, військових і цивільних, чиє життя було зламане війною.

Ми зосередимось на цих початкових пунктах Формули миру, і в процесі роботи над ними можемо дійти згоди та створити план дій щодо кожного пункту Формули миру.

Відповідно, цей інавгураційний Саміт миру – це три панелі, на яких кожна країна-учасниця може проявити своє лідерство. Формула миру є інклюзивною, і ми раді почути та опрацювати всі пропозиції, всі ідеї – те, що справді потрібно для миру і що для вас, дорогі друзі, є важливим. Закликаю всіх вас бути максимально активними. Я пишаюся тим, що на Саміті миру представлені зараз усі частини світу – усі континенти. Нам вдалося уникнути однієї з найстрашніших речей, а саме – поділу світу на протилежні табори. Тут представники країн Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу та Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки та релігійних лідерів. Сто один учасник! І ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність, коли кожен політичний полюс Землі отримує своє представництво і має свій вплив при розв’язанні глобально важливої справи.

Ні в кого не викликає сумнівів те, що світова більшість прагне гарантувати всі аспекти безпеки, зокрема ядерну та продовольчу. Світова більшість точно підтримує принцип територіальної цілісності держав, суверенітету націй та рівноправності у відносинах між народами. Світова більшість прагне жити без кривавих криз, депортацій та екоцидів. І тому кожна нація, яка не представлена зараз і яка на словах та на ділі поділяє такі самі цінності Статуту ООН, зможе приєднатися до нашої роботи на наступних етапах. Формула миру спонукає всі сили світу думати про закінчення війни та пропонувати, як її закінчити, а отже, сама ідея війни вже програла. Путін повинен переключитися з мови ультиматумів на мову світової більшості, яка прагне чесного миру.

Шановні лідери та представники держав!

Що конкретно може дати цей Саміт?

Перше – довести, що повернення безпеки справді можливе. Кроки ми опрацюємо з вами.

Друге – дати реальний план для того, щоб кожен крок заради миру спрацював. Від ядерної та продовольчої безпеки, від звільнення полонених і депортованих до повного закінчення війни без загрози її нового розпалення. Я вірю, що це можливо.

Третє – не треба вигадувати велосипед, коли Статут ООН уже визначає основи миру та нормального співжиття народів. Тож ми маємо просто до них повернутись. І заради цього нам потрібно визначитись із тим, як країни співпрацюватимуть та які будуть співлідерами, щоб зафіксувати й виконати план дій.

Це абсолютно зрозумілі й досяжні цілі.

Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни. Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому Саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз же ми починаємо цей шлях. Маємо довести всі разом, що об’єднаний світ – це світ миру, це світ, який уміє діяти правильно.

Дякую вам за увагу! Дякую за участь у Саміті! Та сподіваюся на плідну роботу разом. Звісно, разом. Мир потрібен нам усім.

Слава Україні!

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Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".