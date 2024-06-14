Цього тижня відбувся саміт G7, де схвалили кредит Україні на $50 млрд, а вихідними пройде Глобальний саміт миру у Швейцарії. Оглядачі також розбирають, як Захід має заявити Москві про свою позицію та що РФ робить в африканських країнах. Суспільне підготувало щотижневий огляд іноземних медіа про Україну.

Корупція все ще перешкоджає Україні — зокрема відбудові

Британський The Independent опублікував колонку редактора відділу оборони та безпеки Кіма Сенгупти, який акцентував: за оцінками Світового банку, лише в перші 10 років повоєнного відновлення Україні буде потрібно щонайменше 500 мільярдів доларів.

Та, на думку Сенгупти, залученню грошей від партнерів — у будь-яких формах: безповоротно, як інвестиції, від заморожених російських активів, перешкоджають корупція та неефективне управління. Як приклад автор наводить нещодавнє звільнення голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Обидва стверджували, що політики та бізнесмени намагалися незаконно отримати частину іноземного фінансування.

Корупція, зокрема, затримує й американську допомогу. "Те, що відбувається в уряді Зеленського, буде ретельно вивчатися, якщо Трамп повернеться до Білого дому в листопаді. Перетрушування серед чиновників і міністрів у Києві не сприятимуть забезпеченню американської підтримки України", — підсумовують в The Independent.

Сигнал РФ від союзників

Професор політології Джорджтаунського університету США Ден Альтман на сторінці Foreign Affairs виклав думки про те, як Захід має показати, що сильніший за Росію і що Путін таки програє.

Мир укладеться за столом перемовин, але для цього Україні потрібна сильніша позиція, ніж зараз, і більше зброї ніж просто для утримування лінії фронту. Альтман запевняє: доки в Росії вірять, що підтримка союзників слабне і РФ зрештою переможе, війну вони не зупинять і навіть після ймовірних мирних перемовин ітимуть, наприклад, на Харків та Одесу. Тож Захід має змусити РФ боятися тривалої війни. Альтман пропонує три підходи, як це зробити.

Перший ― гарантії довготривалої фінансової та військової підтримки України. Найефективніше тут — згода відправити війська НАТО, про що говорив президент Франції Емманюель Макрон, вважає Ден Альтман.

Другий підхід — рішуче озброювати Україну. Але в партнерів наразі немає достатньої кількості зброї й на власні, й на українські потреби. Тому Заходу варто звернути увагу на третій підхід — виділити великі суми на розширення виробництва зброї. Економіки країн НАТО у десятки разів перевищують економіку Росії. Тож переозброєння, накопичення ресурсів займе час, але Альянс зрештою перевищить російське виробництво озброєнь. Це в перспективі зробить більш вірогідною довготривалу підтримку України.

Росія посилює вплив в країнах Африки

В Anadolu вийшла колонка Джонатана Фентона-Гарві, дослідника, що спеціалізується на Близькому Сході та Північній Африці. Він пише, що Росія та Китай набувають геополітичної сили в Африці, а США навпаки — поступається в цьому регіоні, зокрема, через те, що президент Байден багато уваги приділяє війні Ізраїлю проти ХАМАСу, російсько-українській війні, та протистоянню з КНР в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Наприклад, у 2023-му до влади в Нігері, який припинив військову співпрацю зі США, прийшла хунта. Також, на думку автора, Вашингтон не надто вдало намагався тримати вплив у Судані, де рік триває громадянська війна. Тож за каденції Байдена стереотипи про те, що США байдуже до Африки, лише зміцнилися, пише Фентон-Гарві. І навпаки — Китай як виробничий гігант дешевих товарів став найбільшим торговим партнером майже всіх африканських країн, витіснивши США. РФ розширила військову присутність на материку через свій "Африканський корпус" (колишній ПВК "Вагнера"). Для обох країн вплив в Африці вигідний, адже надає доступ до цінних природних ресурсів.

Також про Африку як військовий майданчик для РФ написали у France 24. У матеріалі зауважують, що це ще більше дестабілізує регіон. Сам матеріал аналізує, чи Кремль таким чином справді планує розширити зону протистояння з Заходом чи лише залякує. Риторика Путіна нечітка, без подробиць, зазначає Джозеф Мозес, експерт з військової стратегії Міжнародної групи з вивчення безпеки. А метою є не тільки залякати західних лідерів щодо конфлікту з НАТО, а й на будь-яких умовах зібрати навколо Кремля прихильників поглядів Путіна.

Який сенс мирного саміту без участі Росії

Німецький Handelsblatt шукає сенс у Саміті миру, який відбудеться без Росії та Китаю — найважливішого союзника РФ. Українська влада домагається, аби в заході взяли участь якомога більше країн, Росія ж цьому перешкоджає.

В урядових колах Німеччини виданню сказали, що перший мирний саміт — не майданчик для домовленостей з РФ, а захід, де інші лідери мають вирішити, що не повинно бути миру на умовах Росії. Якщо на першому саміті узгодять базовий документ про умови миру, то на другий вже варто запрошувати Росію.