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Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото
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Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото

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артилерист Хартії, військовий
Військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" готується перезарядити гаубицю Д-20 та очікує на команду до пострілу, Харківський напрямок фронту, 10 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Путін вимагає чотири області України й Крим в обмін на мир, Зеленський назвав його "Гітлером". Україна і США підписали безпекову угоду. До кінця року G7 надасть Україні кредити на $50 млрд. Постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО. Частина наданих Україні F-16 базуватиметься за кордоном. Росія погрожує ударами по європейських аеродромах, де будуть знаходитися ці літаки.

Німеччина передала Україні чверть своїх ЗРК Patriot. США скасували заборону на передачу американського озброєння для бригади "Азов". Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму.

Росія знищила 80% теплової та третину гідрогенерації електрики України. ЄС виділить 500 млн євро на ремонт української енергосистеми. ЄС має розпочати перемовини з Україною про вступ вже наприкінці червня. Вірменія вийде з ОДКБ. Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

dійськові бригади "Хартія" в бліндажі, Харківський напрямок фронту, 10 червня 2024 року
Військові бригади "Хартія" в бліндажі укриваються від російського обстрілу, Харківський напрямок фронту, 10 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

прощання з військовим Іваном Парамоновим у Києві 12 червня 2024 року
Люди віддають шану загиблому військовому Івану Парамонову, Київ, 12 червня 2024 року. 28-річний боєць загинув в Харківській області. Побратими несуть труну з його тілом на церемонії прощання на Майдані Незалежності. AP/Alex Babenko

мобільний підрозділ протидронної повітряної оборони на Херсонщині, полювання на шахеди, мисливці на шахеди
Український військовослужбовець перевіряє розвіддані на планшеті, сидячі на зенітній гарматі ЗУ-23-2 на Херсонщині, 11 червня 2024 року. Російські військові по декілька разів на день запускають безпілотники-камікадзе в напрямку півдня. REUTERS/Ivan Antypenko

мати цілує перед сном свою дитину, відключення світла у Києві, блекаут, 7 червня 2024 року
33-річна киянка Марина Ткаліч цілує перед сном двомісячну дитину під час стабілізаційного відключення світла у Києві, 7 червня 2024 року. Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла в усіх регіонах України. REUTERS/Alina Smutko

рятувальники несуть пораненого до машини швидкої допомоги у Харкові 10 червня 2024 року, удар КАБ
Рятувальники та поліцейські несуть пораненого до машини швидкої допомоги із будівлі, зруйнованої російською авіабомбою в Харкові, 10 червня 2024 року. 77-річного чоловіка дві години діставали з-під завалів. Він помер у лікарні наступного ранку. AP/Evgeniy Maloletka

рятувальник відпочиває біля пожежної машини, розбів завалів після обстрілу у Харкові 10 червня 2024 року
Рятувальник ДСНС Володимир відпочиває біля пожежної машини після того, як з колегами декілька годин розбирав завали приватного будинку у Харкові, в який влучила російська керована авіабомба, 10 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

артилеристи 42-ї окремої механізованої бригади у бліндажі неподалік Вовчанська 12 червня 2024 року
Артилеристи 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відпочивають у бліндажі неподалік Вовчанська, де точаться бої за місто, Харківщина, 12 червня 2024 року. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

хлопець стрибає на Михайлівській площі у Києві, виставка знищеної російської техніки, 11 червня 2024 року
Хлопець намагається дістати дуло знищеної російської САУ на Михайлівській площі у Києві, 11 червня 2024 року. Getty Images/Anatolii Stepanov

військовий медик 47-ї механізованої бригади Андрій у стабілізаційному пункті на Донеччині 12 червня 2024 року
Член евакуаційної групи та медик 47-ї механізованої бригади ЗСУ 46-річний Андрій у стабілізаційному пункті в Покровському районі, Донеччина, 12 червня 2024 року. Getty Images/Genya Savilov

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