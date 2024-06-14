Путін вимагає чотири області України й Крим в обмін на мир, Зеленський назвав його "Гітлером". Україна і США підписали безпекову угоду. До кінця року G7 надасть Україні кредити на $50 млрд. Постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО. Частина наданих Україні F-16 базуватиметься за кордоном. Росія погрожує ударами по європейських аеродромах, де будуть знаходитися ці літаки.
Німеччина передала Україні чверть своїх ЗРК Patriot. США скасували заборону на передачу американського озброєння для бригади "Азов". Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму.
Росія знищила 80% теплової та третину гідрогенерації електрики України. ЄС виділить 500 млн євро на ремонт української енергосистеми. ЄС має розпочати перемовини з Україною про вступ вже наприкінці червня. Вірменія вийде з ОДКБ. Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.
Військові бригади "Хартія" в бліндажі укриваються від російського обстрілу, Харківський напрямок фронту, 10 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka
Люди віддають шану загиблому військовому Івану Парамонову, Київ, 12 червня 2024 року. 28-річний боєць загинув в Харківській області. Побратими несуть труну з його тілом на церемонії прощання на Майдані Незалежності. AP/Alex Babenko
Український військовослужбовець перевіряє розвіддані на планшеті, сидячі на зенітній гарматі ЗУ-23-2 на Херсонщині, 11 червня 2024 року. Російські військові по декілька разів на день запускають безпілотники-камікадзе в напрямку півдня. REUTERS/Ivan Antypenko
33-річна киянка Марина Ткаліч цілує перед сном двомісячну дитину під час стабілізаційного відключення світла у Києві, 7 червня 2024 року. Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла в усіх регіонах України. REUTERS/Alina Smutko
Рятувальники та поліцейські несуть пораненого до машини швидкої допомоги із будівлі, зруйнованої російською авіабомбою в Харкові, 10 червня 2024 року. 77-річного чоловіка дві години діставали з-під завалів. Він помер у лікарні наступного ранку. AP/Evgeniy Maloletka
Рятувальник ДСНС Володимир відпочиває біля пожежної машини після того, як з колегами декілька годин розбирав завали приватного будинку у Харкові, в який влучила російська керована авіабомба, 10 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka
Артилеристи 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відпочивають у бліндажі неподалік Вовчанська, де точаться бої за місто, Харківщина, 12 червня 2024 року. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Хлопець намагається дістати дуло знищеної російської САУ на Михайлівській площі у Києві, 11 червня 2024 року. Getty Images/Anatolii Stepanov
Член евакуаційної групи та медик 47-ї механізованої бригади ЗСУ 46-річний Андрій у стабілізаційному пункті в Покровському районі, Донеччина, 12 червня 2024 року. Getty Images/Genya Savilov