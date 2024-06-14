Німеччина передала Україні чверть своїх ЗРК Patriot. США скасували заборону на передачу американського озброєння для бригади "Азов". Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму.

Росія знищила 80% теплової та третину гідрогенерації електрики України. ЄС виділить 500 млн євро на ремонт української енергосистеми. ЄС має розпочати перемовини з Україною про вступ вже наприкінці червня. Вірменія вийде з ОДКБ. Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Військові бригади "Хартія" в бліндажі укриваються від російського обстрілу, Харківський напрямок фронту, 10 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Люди віддають шану загиблому військовому Івану Парамонову, Київ, 12 червня 2024 року. 28-річний боєць загинув в Харківській області. Побратими несуть труну з його тілом на церемонії прощання на Майдані Незалежності. AP/Alex Babenko

Український військовослужбовець перевіряє розвіддані на планшеті, сидячі на зенітній гарматі ЗУ-23-2 на Херсонщині, 11 червня 2024 року. Російські військові по декілька разів на день запускають безпілотники-камікадзе в напрямку півдня. REUTERS/Ivan Antypenko

33-річна киянка Марина Ткаліч цілує перед сном двомісячну дитину під час стабілізаційного відключення світла у Києві, 7 червня 2024 року. Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла в усіх регіонах України. REUTERS/Alina Smutko

Рятувальники та поліцейські несуть пораненого до машини швидкої допомоги із будівлі, зруйнованої російською авіабомбою в Харкові, 10 червня 2024 року. 77-річного чоловіка дві години діставали з-під завалів. Він помер у лікарні наступного ранку. AP/Evgeniy Maloletka

Рятувальник ДСНС Володимир відпочиває біля пожежної машини після того, як з колегами декілька годин розбирав завали приватного будинку у Харкові, в який влучила російська керована авіабомба, 10 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Артилеристи 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відпочивають у бліндажі неподалік Вовчанська, де точаться бої за місто, Харківщина, 12 червня 2024 року. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Хлопець намагається дістати дуло знищеної російської САУ на Михайлівській площі у Києві, 11 червня 2024 року. Getty Images/Anatolii Stepanov