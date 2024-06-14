Ексзаступнику міністра охорони здоровʼя Михайлу Загрійчуку правоохоронці оголосили про підозру за втручання у Єдину державну інформаційну систему трансплантації. Це Суспільному підтвердив сам Загрійчук та пояснив, що наразі не є затриманим, але підозру отримав.

"Так, така історія була, — прокоментував Загрійчук. — Ніхто нікого не посадив".

Михайло Загрійчук — лікар-хірург, колишній заступник міністра охорони здоровʼя за каденції міністерки Зоряни Скалецької. Звільнився з міністерства у 2019 році. Наразі працює завідувачем відділення трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров.

Також за даними джерел Суспільного у медичній спільноті, окрім Загрійчука підозри отримали ще 11 лікарів різних лікарень, які беруть участь у пілотному проєкті з трансплантації органів. Їх підозрюють у створенні злочинної організації, керівництві нею або її структурними частинами, участі у злочинній організації (ч.1,2 ст. 255 ККУ), порушенні встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини (ч.5 ст.143 ККУ) та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (ч.3, ст.362 ККУ).

Як пояснюють джерела Суспільного, підозра стосується саме втручання в Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ). Робота цієї системи організована автоматично. За різними медичними критеріями вона підбирає донора та пацієнта, який може отримати донорський орган і автоматично визначає, кого донорський орган може врятувати.

Підбір донора та реципієнта відбувається в різних лікарнях, аби запобігти маніпуляціям зі списком пацієнтів і донорів. Однак за інформацією джерел Суспільного у медичній спільноті, деякі лікарні, які беруть участь у пілотному проєкті з трансплантації органів, могли регулювати список донорів і пацієнтів у ручному режимі, оскільки мали доступ до роботи цієї системи.

Генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль у коментарі Суспільному пояснив, що працівники правоохоронних органів зверталися в Український центр трансплант-координації у квітні 2024 року. Він розповів, що несанкціонованого доступу до ЄДІСТ не було і правоохоронці це також знають. На запитання Суспільного, чи могли змінювати дані в ЄДІСТ санкціоновано, Коваль відповів таким чином:

"Кожен користувач вносить певні зміни в ЄДІСТ, але претензії до роботи ЄДІСТ наразі немає".

Окрім того, лікарі у різних лікарнях України анонімно повідомили Суспільному, що у звʼязку з врученням підозр у цій справі, уже мінімум два тижні, деякі лікарні не виконують трансплантацій від трупних донорів. Зокрема це стосується КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та КНП "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" Житомирської обласної ради. Пересадки від родинних донорів виконуються без змін.