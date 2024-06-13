Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що під час берлінської Конференції з відновлення Україні вдалося залучити 260 мільйонів євро для відбудови зруйнованого внаслідок війни житла.

Про це він сказав під час засідання уряду.

"З Банком розвитку Ради Європи підписано угоду на 100 млн євро для продовження урядової програми "єВідновлення". Крім того, на відновлення та розвиток охорони здоров’я виділено понад 185 млн євро", — сказав Шмигаль.

Він додав, що також підписано угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 100 млн євро для модернізації соціальних послуг та відбудову критичної інфраструктури.

Що відомо про програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

З травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.

Послугу "єВідновлення" розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

10 травня 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило у Дії послугу "єВідновлення". Українці можуть подати заяву на порталі та отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

12 травня 2023 року уряд визначив, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати українці, чиє житло отримало незначні пошкодження через повномасштабне вторгнення РФ, становить 200 тисяч гривень.

Станом на 11 травня 2024 року понад 57 тисяч українців отримали кошти від держави у межах програми "єВідновлення".