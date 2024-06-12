Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у співпраці з Єврокомісією та українським урядом на полях берлінської Конференції з відновлення підписала низку партнерських угод. Залучені кошти обсягом у 1 мільярд євро будуть спрямовані на український бізнес та відновлення місцевої критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Президентка групи ЄІБ Надя Кальвіньо, яка брала участь у конференції разом із віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською, оголосила про підписання нових фінансових договорів у межах двох програм гарантій ЄС для банків. Вони передбачають залучення понад 1 млрд євро кредитів для підтримки малих та середніх підприємств в Україні.

"Підписані з Єврокомісією та підтримані бюджетом ЄС ці гарантії, зокрема, допоможуть МСП, які постраждали від війни, ветеранам, ВПО, а також жінкам та молодим підприємцям, забезпечуючи ресурси для підтримки української економіки та створення робочих місць", — йдеться у повідомленні.

Угода на 100 мільйонів євро допоможе відновити базові послуги в українських містах. Йдеться про постачання чистої води та відбудову соціальної інфраструктури, включно з лікарнями, соціальним житлом, школами та дитячими садками.

Також було оголошено про розширення провідної консультативної програми ЄС JASPERS для України. Завдяки JASPERS – у партнерстві Єврокомісії та ЄІБ – буде запроваджено новий консультативний пакет ЄС сумою 20 мільйонів євро для підтримки українського уряду у підготовці якісних інвестиційних проєктів на місцях та зміцненні технічного потенціалу для ефективного використання коштів відновлення.

Група ЄІБ також продовжує роботу над запуском інших важливих для України проєктів, що включає підтримку впровадження європейського екстреного номеру 112 і системи виклику, відновлення пошкоджених залізничних ліній, модернізацію залізничних пунктів перетину кордону з країнами-членами ЄС та модернізацію київського метрополітену.

"Ці проєкти, що відповідають пріоритетам України, будуть підписані найближчими тижнями за фінансової підтримки Фонду ЄІБ EU for Ukraine та програми ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", — пояснили у Мінекономіки.

У Берліні також було оголошено про план створення нового загальноєвропейського механізму гарантування експортних кредитів на суму 300 млн євро для підтримки малих і середніх компаній ЄС, які експортують в Україну. Він буде управлятися дочірньою структурою групи ЄІБ з управління ризиковим капіталом, Європейським інвестиційним фондом та Єврокомісією в межах її ключової інвестиційної програми InvestEU. Група ЄІБ також підписала низку нових партнерських угод з метою зміцнення енергетичної безпеки України та її "зеленого" переходу шляхом підтримки зусиль у сфері відновлюваної енергетики та декарбонізації.

"Угоду укладено з федеральним Міністерством економіки та клімату Німеччини (BMWK) та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Уряд Німеччини та ЄІБ нададуть грант у розмірі 20 мільйонів євро для програми Renewable Energy Solution Programme (RES) ("Програма рішень для відновлюваної енергетики")", — йдеться у повідомленні. У мінекономіки додали, що ЄІБ також приєднався до міжнародних альянсів державних органів, неурядових організацій та партнерів з приватного сектору з метою сприяння сталому зростанню, гендерній рівності та розвитку кваліфікованої робочої сили.

У Берліні 10 червня підписали угоду, яка передбачає залучення від уряду Німеччини кредиту на 30,4 млн євро через державний Німецький банк розвитку KfW. Кошти підуть на українську енергетику.

Також Україна отримає 109 мільйонів доларів США грантового фінансування у межах проєктів Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" (Re-PoWER).