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Атака на Київ, вибухи в Одесі та диверсія в Московській області — головні новини ранку 12 червня
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Атака на Київ, вибухи в Одесі та диверсія в Московській області — головні новини ранку 12 червня

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Удар ракетою по місту
Ракетний удар, ілюстративне фото. Getty Images

Росія здійснила комбіновану атаку на Київ; в Одесі лунали вибухи; в окупованому Севастополі вночі працювали російські сили ППО та рух "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку у Московській області РФ Суспільне підготувало головні новини ранку 12 червня.

1. Росія здійснила комбіновану атаку на Київ

У Києві в ніч на 12 червня було чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

За даними КМВА, у столиці працювали сили ППО.

Як повідомив керівник КМВА Сергій Попко, росіяни завдали ракетного комбінованого удару по столиці із застосуванням крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ударних БПлА та балістики.

Внаслідок чергової повітряної атаки на Київ, руйнувань у столиці не зафіксовано, потерпілих немає.

2. В Одесі було чутно вибух

В Одесі під час повітряної тривоги було чутно вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для східних, північних та південних областей.

3. В окупованому Севастополі вночі працювали російські сили ППО

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму працює система протиповітряної оборони російських військ.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор російської окупаційної влади Михайло Развожаєв.

Він закликав жителів Севастополя зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки та залишатися у тимчасових укриттях чи безпечних місцях.

За даними моніторингових каналів, рух автотранспорту Кримським мостом перекрили.

4. У Московській області рух "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку

Агент військово-партизанського руху "Атеш" провів диверсію, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива" у Московській області Росії.

Про це повідомив "Атеш" на своєму каналі у Telegram 12 червня.

Зазначається, що станція розміщувалась на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин Московської області РФ.

За даними руху, станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічному та оперативному ланках управління російської армії.

Внаслідок знищення станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і як наслідок ослаблено систему ППО усієї Московської області.

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