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"Укрзалізниця" запустила новий сервіс для родичів поранених військових
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"Укрзалізниця" запустила новий сервіс для родичів поранених військових

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Евакуація поранених військових
Евакуційний потяг. Василь Салига/Суспільне Чернівці

"Укрзалізниця" запустила новий онлайн-сервіс для родичів поранених військових, яких евакуюють медичними поїздами.

Про це повідомляється на офіційному каналі компанії у Telegram.

Зазначається, що з міркувань безпеки та медичних вимог у медичних поїздах не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових.

"Тож якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку", — пояснили в "Укрзалізниці".

Відповідну заявку можна оформити за номером 0800 503 222 або за посиланням.

"Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД вашого пораненого родича, а також документ, що підтверджує вашу спорідненість", — додали у компанії.

Раніше "Укрзалізниця" модернізувала ще два вагони для евакуації поранених й передала їх ЗСУ.

У травні "Укрзалізниця" запустила бета-тестування нового сайту, на якому пасажири купують квитки. Там можна буде верифікуватися через "Дію", купити студентські квитки, місце в жіночому купе, повернути міжнародні квитки тощо.

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