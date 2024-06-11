Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений, що після закінчення війни всі українські біженці приїдуть відновлювати державу. Водночас він закликав повернутися тих, хто хоче і може зараз повернутися.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 11 червня.

"Глобальне відновлення, безумовно, буде після закінчення війни. І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація. Що стосується відновлення сьогодні, так, ми не можемо примушувати в ніякому разі", — сказав Зеленський.

Водночас він закликав повернутися тих, хто хоче і може зараз повернутися.

"Скажу відверто, якби сьогодні в такий складний момент ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу... А є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишились без домівок. Їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії", — сказав президент;

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 млн біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.