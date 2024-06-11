Зеленський: у червні маємо отримати затвердження переговорної рамки з ЄС

У червні Україна має отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини щодо вступу України в ЄС.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 11 червня.
“Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати перемовини про членство нашої держави у Євросоюзі. І саме у червні вже зовсім скоро ми маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини”, — сказав Зеленський.
Він подякував Шольцу за підтримку України на цьому шляху до Євросоюзу. Зеленський відзначив, що це дуже важливо.
“Важливо, щоб Європа виконувала свої обіцянки і щоб ми разом забезпечували глобальне лідерство Європі”, — сказав Зеленський.
Конференція з відновлення України
Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.
10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.
Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.
Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.
URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах:
- діловий вимір – мобілізація приватного сектору для реконструкції та економічного зростання;
- людський вимір — соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України;
- місцевий і регіональний вимір — відновлення муніципалітетів і регіонів;
- вимір ЄС – вступ до ЄС і відповідні реформи.