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Зеленський: у червні маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини з ЄС
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Зеленський: у червні маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини з ЄС

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Зеленський: у червні маємо отримати затвердження переговорної рамки з ЄС
Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Олаф Шольц, 11 червня 2024 року, Берлін. Скрін відео

У червні Україна має отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини щодо вступу України в ЄС.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 11 червня.

“Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати перемовини про членство нашої держави у Євросоюзі. І саме у червні вже зовсім скоро ми маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини”, — сказав Зеленський.

Він подякував Шольцу за підтримку України на цьому шляху до Євросоюзу. Зеленський відзначив, що це дуже важливо.

“Важливо, щоб Європа виконувала свої обіцянки і щоб ми разом забезпечували глобальне лідерство Європі”, — сказав Зеленський.

Конференція з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах:

  • діловий вимір – мобілізація приватного сектору для реконструкції та економічного зростання;
  • людський вимір — соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України;
  • місцевий і регіональний вимір — відновлення муніципалітетів і регіонів;
  • вимір ЄС – вступ до ЄС і відповідні реформи.
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