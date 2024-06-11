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"Можливо, перші літаки надійдуть цього літа". Оллонгрен — про F-16, удари по території РФ західною зброєю та Саміт миру
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"Можливо, перші літаки надійдуть цього літа". Оллонгрен — про F-16, удари по території РФ західною зброєю та Саміт миру

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час саміту Об'єднаних експедиційних сил, Рига, Латвія, 19 грудня 2022 року. AP/Roman Koksarov

10 червня в Київ приїхала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Нідерланди допомагають з навчанням українських пілотів, передають Україні винищувачі F-16, доєдналися до "коаліції дронів" і виділили чергові пакети допомоги. Про дозвіл бити нідерландською зброєю по військових цілях на території РФ, про строки постачання F-16, Саміт миру у Швейцарії, відбудову України та перемовини з Росією — Оллонгрен в інтервʼю Суспільному.

Під час вашого візиту Нідерланди оголосили, що надають Україні 60 мільйонів євро на ударні БПЛА. Чому саме ці види озброєння?

Це відповідь на запит України. Ми завжди адаптуємося до того, що вам потрібно на передовій. Нові технології, особливо, безпілотники — і повітряні, і морські — для вас дуже важливі. Тож ми зробили внесок у фінансування "коаліції дронів". До того ж, індустрія БПЛА є важливою і для нас, бо маємо посилити безпілотниками й наші Збройні сили.

У квітні ви говорили, що момент передачі Україні F-16 залежить серед іншого, від підготовки пілотів. На якому вона зараз етапі?

Ми на шляху до завершення навчання перших груп. Пілоти тренуються набагато швидше, ніж це робиться зазвичай.

Тож коли Україна зможе отримати F-16?

Можливо, перші літаки надійдуть вже цього літа. Спочатку данські, потім нідерландські. І потім будемо продовжувати так працювати — партіями.

Нідерланди заявили, що Україна зможе вражати вашими F-16 цілі на території Росії. Але чи будуть все ж якісь додаткові умови чи обмеження?

F-16 — це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо.

Тож, як саме використовувати F-16 — це рішення українських військових. Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на відкритті центру підготовки пілотів F-16 на військовій авіабазі поблизу міста Фетешть, Румунія, 13 листопада 2023 року. AP/Andreea Alexandru

Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро у шведський фонд для виробництва бойових машин піхоти для України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ініціативу.

Йдеться про шведські бронемашини CV90. Ми хочемо збільшити їхнє виробництво — і для України, і для інших країн, що використовують CV90. Цей проєкт також принесе користь і нідерландській промисловості. Отже, всі у виграші.

Нідерланди також виділили ще один мільярд євро на військову допомогу Україні, а також 400 мільйонів євро на відбудову. На що саме спрямують ці кошти?

Спершу, щодо військової допомоги. Маємо планувати на довгострокову перспективу. Тому ми додали гроші на цей рік — це той мільярд, про який ви сказали, а також суму на наступний. Важлива передбачуваність. Бо ми бачимо, як одразу виникають проблеми, коли, наприклад, є прогалина в доставці боєприпасів. Те саме стосується дронів та інших систем.

І також ми, звісно, думаємо про відбудову України. Знадобляться значні кошти, тож це не те, що ваша країна може зробити самостійно. Нам доведеться залучити Світовий банк та інші подібні організації. Але починати потрібно вже.

У Швейцарії цього місяця відбудеться Саміт миру, на якому будуть обговорювати пункти з української "Формули миру". Проте, деякі країни оголошували власні альтернативні мирні плани, наприклад, Китай, або частина країн Африки. Яку з цих ініціатив Нідерланди врешті мають підтримати?

Ми підтримуємо мирний план президента Зеленського. Саміт у Швейцарії є важливим кроком. Є кілька важливих тем для обговорення — ядерна безпека, енергетична, продовольча. Вони хвилюють всі країни світу.

Якими будуть дії Нідерландів, якщо на цьому заході, наприклад, Угорщина заблокує рішення більшості або внесе неприйнятні пропозиції?

Знаєте, Угорщина вже понад рік блокує фінансування. Йдеться про Європейський фонд миру та Фонд допомоги Україні, що мають оплачувати зброю, яку країни-члени надають Україні. На нашій останній зустрічі в Єврораді майже кожна країна говорила, що це неприйнятно. Ми звернулися до Угорщини, а також до Верховного представника Євросоюзу (Жозепа Борреля — ред), щоб вирішити цю проблему. Бо несправедливо, що одна країна може блокувати те, чого хочуть всі інші. Ми ще посилимо тиск на Угорщину перш ніж вона почне головувати в Раді ЄС з 1 липня.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (праворуч) та президент України Володимир Зеленський під час візиту на військову авіабазу в Состерберзі, Нідерланди, 4 травня 2023 року
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (праворуч) та президент України Володимир Зеленський під час візиту на військову авіабазу в Состерберзі, Нідерланди, 4 травня 2023 року. AP/Yves Herman

Росії не буде на саміті миру. Як це вплине на його результати?

З погляду України я можу зрозуміти, що зараз діалог з Росією не буде плідним, бо ми не бачили жодних ознак добросовісності з боку РФ. Сподіваюся, саміт буде успішним і багато країн підтримають ідею справедливого миру для України. І також сподіваюся, в якийсь момент відбудеться новий саміт, на якому буде Росія і де цього миру можна буде досягнути.

Але маємо показати світові, що РФ не може виграти в її загарбницькій війні. І це має її в якийсь момент змусити сісти за стіл переговорів.

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