Імовірно, російський військовий літак вранці 10 червня порушив повітряний простір Фінляндії біля узбережжя Фінської затоки поблизу міста Ловіїса.
Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.
Як відзначили в оборонному відомстві, невстановлений російський військовий літак на дві хвилини приблизно на 2,5 км заглибився у повітряний простір Фінляндії.
Припускають, що це вторгнення є продовженням зусиль Кремля, спрямованих на підрив суверенітету і територіальної цілісності Фінляндії. Триває розслідування інциденту.
"Ми серйозно ставимося до цього підозрюваного територіального порушення, і розпочато розслідування", — сказав міністр оборони Антті Хаккянен.
Прикордонна служба відповідає за попереднє розслідування та надасть більше інформації після завершення розслідування.
Попереднє підтверджене порушення повітряного простору Фінляндії російськими літаками відбулося в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі увійшли в повітряний простір Фінляндії у Фінській затоці.
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