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Російський військовий літак, ймовірно, порушив повітряний простір Фінляндії — Міноборони
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Російський військовий літак, ймовірно, порушив повітряний простір Фінляндії — Міноборони

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Літак РФ
Російський літак, ілюстративне фото. Фото: ГУР Міноборони України

Імовірно, російський військовий літак вранці 10 червня порушив повітряний простір Фінляндії біля узбережжя Фінської затоки поблизу міста Ловіїса.

Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.

Як відзначили в оборонному відомстві, невстановлений російський військовий літак на дві хвилини приблизно на 2,5 км заглибився у повітряний простір Фінляндії.

Припускають, що це вторгнення є продовженням зусиль Кремля, спрямованих на підрив суверенітету і територіальної цілісності Фінляндії. Триває розслідування інциденту.

"Ми серйозно ставимося до цього підозрюваного територіального порушення, і розпочато розслідування", — сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Прикордонна служба відповідає за попереднє розслідування та надасть більше інформації після завершення розслідування.

Попереднє підтверджене порушення повітряного простору Фінляндії російськими літаками відбулося в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі увійшли в повітряний простір Фінляндії у Фінській затоці.

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