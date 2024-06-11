США зняли багаторічну заборону на передачу зброї бійцям "Азову"; Сили оборони збили російський штурмовик на Донеччині; в Україні запустили перший цех Rheinmetall та Володимир Зеленський прибув із візитом до Німеччини — Суспільне підготувало головні новини ранку 11 червня.

1. США зняли багаторічну заборону на передачу зброї бійцям "Азову"

Адміністрація Джо Байдена дозволила українській бригаді спеціального призначення "Азов" використовувати американську зброю, скасувавши заборону, накладену близько десяти років тому.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на Держдеп США.

Бригада "Азов" матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший український підрозділ.

Держдепартамент не виявив жодних доказів таких порушень, йдеться в його заяві.

Контекст: У квітні 2024 року командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко закликав вилучити бригаду із законопроєкту про оборонні асигнування США, бо це не дозволяє "Азову" надавати західне озброєння.

2. Сили оборони збили російський штурмовик на Донеччині

Сили оборони України 10 червня збили російський штурмовик на Покровському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомив Генштаб у зведенні на 22:00.

За інформацією, на Покровському напрямку сили армії Росії 21 раз намагалися атакувати та штурмувати. 19 атак Сили оборони відбили. Ще два бої станом на десяту вечора тривали.

Як підкреслив Генштаб ЗСУ, на Покровському напрямку фронту Сили оборони уразили російський літак Су-25, а також — бойову броньовану машину, гармату, чотири авто російських окупантів.

3. В Україні запустили перший цех Rheinmetall

В Україні розпочав роботу перший цех світового оборонного гіганта Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з Укроборонпромом.

Про це повідомили у пресслужбі акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Зазначається, що головне призначення цеху – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків.

Планується, що це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

Контекст: 17 лютого 2024-го найбільша німецька збройова компанія Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

4. Зеленський прибув із візитом до Німеччини

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

З Шольцом Зеленський говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь.

Очікується, що президент скоординує позиції з німецьким канцлером перед Самітом миру, самітом Європейської ради та самітом НАТО.

Контекст: Також Володимир Зеленський під час свого візиту зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.