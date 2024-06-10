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Як 37-річний ветеран із Прилук відновлює вестибулярний апарат після втрати зору. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Як 37-річний ветеран із Прилук відновлює вестибулярний апарат після втрати зору. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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37-річний Олександр Юрченко, ветеран із Прилук Чернігівської області облаштував у спортивній залі рідної гімназії кілька смуг перешкод з підручних засобів та спортінвентарю. Чоловік розповів: так він хоче відновити вестибулярний апарат після втрати зору.

Травму очей військовий отримав у листопаді 2023 року, коли попав під мінометний обстріл на Харківщині. Тоді наосліп покинув поле бою та самостійно дійшов до українських позицій. Про те, що не буде бачити, почув від харківських лікарів, а вже через 13 днів після поранення самостійно спустився з шостого поверху львівського госпіталю.

Історію ветерана ЗСУ Олександра Юрченка дивіться у репортажі редакції Суспільне Чернігів.

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