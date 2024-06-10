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Сьогодні графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх областях з 16:00 до 22:00 — Укренерго
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Сьогодні графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх областях з 16:00 до 22:00 — Укренерго

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10 червня графіки погодинних відключень будуть в усіх областях з 16:00 до 22:00 Укренерго
Обірвані дроти електропостачання на стовпі. Getty Images

Сьогодні, 10 червня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти в усіх областях з 16:00 до 22:00. Через негоду на ранок знеструмлено 10 населених пунктів в 2 областях. З інших причин без енергоживлення — 470 населених пунктів. На Сумщині відновлене живлення всіх споживачів, знеструмлених вночі з технічних причин.

Про це зранку повідомили в “Укренерго”.

“Сьогодні з 16:00 до 22:00 по всій території України обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили енергетики, для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

  • Після ремонту повернулася в роботу одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи. Лінія виводилась у плановий ремонт 3 червня.
  • Вночі, з технічних причин, дією захисту двічі вимикався один з енергооб’єктів на Сумщині. Знеструмлювались споживачі у Харківській та Сумській області. На Харківщині енергопостачання було відновлене менш, ніж за годину. На Сумщині діяли аварійні відключення. Станом на 09:30 енергопостачання відновлене в повному обсязі. Причини відключень з’ясовуються, працюють ремонтні бригади.
  • Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 10 населених пунктів у Черкаській та Чернігівській областях.
  • З інших причин без енергоживлення 470 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Вчора, 9 червня, для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 11:41 до 15:41 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ.

Як повідомили енергетики, 9 червня, на запит “Укренерго” було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 21:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 24 799 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 457 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

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