9 червня 2022-го під Ізюмом, на Харківщині, загинув громадський активіст, захисник київського Протасового Яру Роман "Сенека" Ратушний. На війні Роман був розвідником 93 окремої механізованої бригади "Холодний яр". В другу річницю його загибелі Суспільне публікує спогади батька Романа, Тараса Ратушного, та колег з ініціативи "Захистимо Протасів Яр".

Революція Гідності

Роман Ратушний народився в Києві 5 липня 1997 року. Мама — письменниця і журналістка Світлана Поваляєва. Батько — журналіст, активіст руху "Збережи старий Київ" Тарас Ратушний. У 2012 році Роман вступив до Фінансово-правового коледжу, де здобув вищу юридичну освіту. В 15 років хлопець брав участь у Революції Гідності. Був серед тих, хто постраждав від атаки "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року.

"Його активізм, проявився після школи. Він цікавився історією, збирав книжки, читав філософію — звідти його позивний "Сенека". Стоїцизм він конвертував в сучасність — як, з його точки зору, має існувати людина, боєць. Це співпало з Майданом, він там знайшов своє середовище. Ти не можеш зрозуміти — вчора ще дитина, ти водив її до школи, а нині вона з однокласниками бере участь в Революції Гідності. Завжди жорстка гаряча ділянка, найбільша халепа — Роман був всюди, був ідеологом, лідером. У мене постійно перепліталися гордість і переживання.

Роман Ратушний (ліворуч) під час Революції Гідності, 2013 рік. Фото: Facebook/Svitlana Povalyaeva

30 листопада 2013 року він потрапив під кийки. Коли почалась гаряча фаза, Роман з друзями шукали, як пройти до "Беркуту". Вони були в балаклавах, але я його впізнав по куртці, зупинив, він був дуже не задоволений цим моментом. Тоді в нас відбулась розмова, чи він усвідомлює ризики? Він сказав, знає, що робить, в них є план. Мені цього вистачило, щоб зрозуміти — це вже не маленька дитина, це людина в якої є бачення, оцінка ризиків, це інше покоління і буде діяти іншим чином, зайде набагато далі за нас.

Якось, під час Майдану, він подзвонив: "Тут все сумно, ми з друзями їдемо додому, добраніч". В цей момент, я дивлюсь стрім, і той самий голос продовжує говорити: "Ми під українським домом, засіли близько 100 представників внутрішніх військ і ми зараз їх викорінимо", — згадує Тарас Ратушний.

Активізм

Після Революції Гідності Роман постійно брав участь в акціях протесту. Зокрема, 20 березня 2021-го, біля Офісу президента (ОП) відбулась одна з таких — на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили у справі про викрадення людини. Протестувальники кидали димові шашки, палили фаєри, а також обмалювали будівлю ОП нецензурними надписами та пошкодили вхідні двері. Після акції Роману вручили підозру, одягнули електронний браслет і відправили під домашній арешт.

Роман Ратушний на акції на підтримку Андрія Антоненка, березень 2021 року. Фото: Dmytro Shutaiev/Facebook

"Він завжди шукав можливості в тому, що навпаки мало завдання його зв'язати, забрати час, ресурс. Він навіть домашній арешт перетворив на ютуб-канал. Цей арешт мав би зупинити його активність, але досягнув протилежного ефекту. Коли відбувались суди, попри всю їхню абсурдність, знайомі, зокрема в прокуратурі, "радили" визнати вину, піти на угоду, мовляв, немає сенсу боротись. Але Роман знаходив сенс і перемагав", — розповідає Тарас Ратушний.

Менше ніж за місяць Роману зняли електронний браслет та відпустили.

Протасів Яр

"20 гектарів унікального лісу з археологічною цінністю", — так Ратушний називав Протасів Яр — історичну місцевість в Києві, частину якої намагалися забудувати. У 2018-му він записав відеозвернення та попросив місцевих завадити цьому: "Підтримайте протест проти незаконної забудови. Там хочуть збудувати три 40-каповерхівки".

Врешті Ратушний зібрав активістів, які виступали проти будівництва. Вони жили в Протасовому Яру в наметах, чергували, щоб на територію не заїхала техніка забудовників. Тоді ж він заснував ініціативу "Захистимо Протасів Яр".

"Громада Протасового Яру і Роман підійшли одне одному, як пазлики. Щоб захиститися була ідея: створити ГО і діяти за новим планом. Але проблема, що ніхто не хотів бути головою. Роман у 18 років сказав: добре, я буду. І тоді суди стали його другою роботою. 30% його часу займали", — говорить Тарас Ратушний.

Напис в Протасовому Яру. Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Ще у 2007 році будівництво в Протасовому Яру підтримала Київська міська рада та зняла статус зеленої зони з частини його території. Будувати там мала компанія "Дайтона груп", яку захисники Протасового Яру повʼязували з бізнесменом та політиком Геннадієм Корбаном. Сам він це спростовував.

"Ми познайомились з Ромою, коли забудовники почали встановлювати паркани. Я увійшла в раду ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Роман був неймовірним комунікаційником, міг домовитися з усіма — з бабусями, дітьми, бандюками, депутатами, завжди щось вигадував. Це для мене страшна втрата, я дуже важко її пережила. Зараз його не вистачає весь час", — говорить Юлія Бартле, яка після смерті Ратушного очолила громадську організацію "Захистимо Протасів Яр".

У 2020 році Протасовому Яру повернули статус зеленої зони та визнали дозвіл на його забудову неправомірною. Корбан подав позов проти активістів про захист ділової репутації, й вимагав визнати недостовірними згадки про себе у контексті цього будівництва, але у 2023-му адвокати Романа Ратушного виграли суди.

Влітку 2022 року Київська міська рада проголосувала за створення заказника Протасів Яр імені "Романа Ратушного".

Війна

З початку повномасштабного вторгнення Роман Ратушний, у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний яр" захищав Київ, далі воював на Сумщині та Харківщині. "Перший день після вторгнення в нього минув спокійно. В нього вже була команда, маленька армія — потрібна лише зброя. Я стежив в його соцмережах за тим, що з ним відбувалося. Наші комунікації зводились до банального: "Чи в тебе все є? Що по медицині?" Він завжди відповідав: "Все є, все добре", — каже Тарас Ратушний.

Роман Ратушний. Фото: Twitter Романа Ратушного

9 червня 2022-го Роман загинув під Ізюмом під час виконання бойового завдання. "Коли Рома не повернувся з бойового виходу, я не вірив у його загибель. Доповідь про обставини суперечлива, шпилька на карті — у ворожому тилу, на місці бою — засідка. Пробитись до нього не могли, тим часом документи сина майоріли у ворожих пабліках", — писав тоді у Фейсбуці Тарас Ратушний.

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В історію увійшла одна з фраз Ратушного: "Чим більше росіян ми вбʼємо зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". Графіті з нею намальовано в Протасовому Яру. 8 вересня 2022-го у Києві з'явилася вулиця імені Романа Ратушного.

"Пам'ять про Рому — це втілення його заповіту, ідей. В Протасовому Яру на галявині просто неба, досі тривають покази фільмів які започаткував Рома. Він з хлопцями зробив каркас для екрана, крутив документальне сучасне кіно. 5 липня, в день народження Роми, відбудеться кінопоказ фільму "20 днів Маріуполя". Крім того, цього року ми є співорганізаторами фестивалю "Протасів Яр" у пам'ять Романа Ратушного, який почнеться 15 червня", — говорить Юлія Бартле.