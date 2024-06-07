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Атака на Київщину, візит Зеленського в Німеччину та рух на польському кордоні: головні новини ранку 7 червня
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Атака на Київщину, візит Зеленського в Німеччину та рух на польському кордоні: головні новини ранку 7 червня

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Вантажівки біля пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", 4 червня 2024
Вантажівки біля пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", 4 червня 2024. Суспільне Львів/Ольга Іващук

Російська армія вночі атакувала Україну безпілотниками та ракетами, Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Берлін та польські фермери розблоковують рух на кордоні — Суспільне зібрало головні новини ранку 7 червня.

Атака на Київщину

Російська армія вночі атакувала Київську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко. За його словами, російська армія атакувала область безпілотниками та ракетами.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на одному з промислових обʼєктів області. Ліквідація наслідків пожежі триває. Обійшлося без постраждалих.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи на Хмельниччині.

Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину

Президент України Володимир Зеленський 11 червня відвідає Німеччину. Там він виступить перед німецьким парламентом, пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як пише видання, у вівторок Зеленський прибуде до Берліна, де має виступити з промовою в Бундестазі (німецький парламент). Для цього нардепи мають зібратися на позачергову сесію.

За інформацією FAZ, наступного тижня в Німеччині відбудеться конференція з відновлення України, організована в тому числі Федеральним міністерством закордонних справ. Очікується там присутність президента України.

Контекст: 6 червня президент Зеленський з дружиною прибув до Франції на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там він зустрівся із лідерами США, Франції та Великої Британії.

Польські фермери припиняють блокування вантажівок

Пізно ввечері польські фермери почали припиняти блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Хребенне — Рава-Руська". Про це повідомила Державна митна служба України.

"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне — Рава-Руська", — йдеться у повідомленні.

Контекст: нещодавно, 4 червня, вони знову відновили свої протести на пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська".

Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000

Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 і навчить пілотів, а також хоче сформувати "французьку бригаду" для ЗСУ. Крім того, Париж дозволяє удари по російських військових цілях переданою зброєю. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передають BFMTV та Le Figaro.

За словами Макрона, він не може "визначати остаточно кількість" надісланих літаків, оскільки Франція "перебуває в процесі створення коаліції з іншими партнерами". Водночас він наголосив, що про французьких військових в Україні наразі не йдеться.

Mirage 2000 — французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління.

Шольц: рішення щодо Taurus потребує обговорень із союзниками

Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками "знову і знову, і знову" для того, щоб надати Україні далекобійні ракети. Про це сказав німецький канцлер Олаф Шольц під час промови в Бундестазі 6 червня.

Проте наразі канцлер відмовляє Україні у надані далекобійних ракет Taurus Україні, хоч інші союзники, такі як Франція та Британія – надали Києву свої аналоги таких ракет.

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", — сказав канцлер.

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