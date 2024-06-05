В Росії у Москві затримали громадянина Ірану у футболці з написом “Слава Україні”. Суд оштрафував його на 50 тисяч рублів за “дискредитацію армії РФ”.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що 31-річний громадянин Ірану Хідарі Хоссії приїхав у Росію як турист.

За даними Telegram-каналу Baza, іранець зупинився в готелі Holiday Inn у Москві. Його затримали на Василівському узвозі, коли поліція звернула увагу на його білу футболку із зображенням прапора і герба України, а також написом “Слава Україні”. Також на футболці був QR-код із посиланням для донатів.

Тверський суд Москви призначив Хідарі Хоссії штраф у розмірі 50 тисяч рублів за “дискредитацію” армії РФ.