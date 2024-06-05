Муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показує низький рівень корупції на місцевому рівні в Україні. Хоча корупція залишається проблемним питанням для українців. Найчастіше за 2 роки хабарі давали в медзакладах.

Про це свідчать результати опитування, передає кореспондентка Суспільного.

Як виявили соціологи, більшість громадян у всіх областях (79%-93%) заявили, що не стикалися з корупцією під час отримання послуг у місті.

"Різке зниження кількості тих, хто стикався з корупцією на місцевому рівні, є важливим результатом для України. Це свідчить про роботу, яку провели місцеві органи влади, щоб побороти корупцію та зосередитись на потребах своїх виборців", — сказав директор IRI у Євразії Стівен Нікс.

Протягом останніх 2 років респонденти стикалися з корупцією в таких установах:

медичні заклади (19%, у 2019 році було 31%);

освітні заклади (8%, У 2019 — 17%);

поліція (6% і 8% відповідно);

установи ЖКГ (4% і 6%);

реєстраційні та дозвільні інституції (3%).

Як в Україні поширена корупці — опитування. Міжнародний республіканський інститут (IRI)

Корупція серед місцевої влади в Україні — опитування. Міжнародний республіканський інститут (IRI)

Методологія опитування

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження відбулося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження). Опитування тривало з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома в респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%.

63% респондентів, опитаних у квітні 2024 року на замовлення АТ "НСТУ" для програми "Новий відлік", вважають, що в Україні за час повномасштабного вторгнення РФ зріс рівень корупції. 24% вважають, що він не змінився, 5% — що зменшився, а 9% респондентів важко дати оцінку.

Станом на початок липня 78% опитаних Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва респондентів вважали, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Не погоджувалися з цим твердженням 18% опитаних.