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"Хочу встигати за майбутніми дітьми": військовий, який втратив ноги на Донбасі, займається спортом. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Хочу встигати за майбутніми дітьми": військовий, який втратив ноги на Донбасі, займається спортом. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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33-річний Олексій Замірко, ветеран російсько-української війни. Чоловік у 2015 році підірвався на міні біля Донецького аеропорту та втратив обидві ноги. Зараз він активно займається спортом у вінницькому "Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Поділля" та закликає долучатися до тренувань інших захисників з ампутаціями нижніх кінцівок.

"Хочу встигати за своїми майбутніми дітьми, наздоганяти їх маленькими, бо на це треба гарна фізична форма", зазначив Олексій.

Історію ветерана — дивіться у відео Суспільного.

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