33-річний Олексій Замірко, ветеран російсько-української війни. Чоловік у 2015 році підірвався на міні біля Донецького аеропорту та втратив обидві ноги. Зараз він активно займається спортом у вінницькому "Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Поділля" та закликає долучатися до тренувань інших захисників з ампутаціями нижніх кінцівок.
"Хочу встигати за своїми майбутніми дітьми, наздоганяти їх маленькими, бо на це треба гарна фізична форма", — зазначив Олексій.
Історію ветерана — дивіться у відео Суспільного.