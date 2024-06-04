У Дніпрі пролунала серія вибухів; Камала Гарріс та Джейк Салліван представлятимуть США та саміті миру; Угорщину можуть позбавити права голосу у Євросоюзі та Італія направить в Україну другу систему SAMP-T — Суспільне підготувало головні новини ранку 4 червня.

1. У Дніпрі пролунала серія вибухів

Близько 5.00 четвертого червня у Дніпрі пролунала серія вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

2. Камала Гарріс та Джейк Салліван представлятимуть США та саміті миру

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван 15 червня вирушать до Швейцарії для участі в Саміті миру в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Камала Гарріс підкреслить відданість адміністрації президента США Джо Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН.

Контекст: Раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

3. Бельгія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Бельгія закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в інтерв'ю виданню Politico.

Вона виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про ЄС.

Контекст: На початку травня цього року Орбан заявив, що нинішній Європейський Союз, членом якого країна стала у 2004 році, нібито "не той", яким він був 20 років тому. Тоді угорський прем'єр підкреслив, що війна РФ проти України – це нібито причина економічних труднощів Будапешта та є основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.

4. Італія направить в Україну другу систему SAMP-T

Італія надішле другу систему протиповітряної оборони SAMP-T в Україну у відповідь на прохання Києва про більшу допомогу для відбиття російських ракетних атак.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми надішлемо SAMP-T, який є інструментом протиповітряної оборони, отже, інструментом захисту, про який нас попросила сама Україна", — сказав міністр Таяні.

Контекст: Раніше газета Corriere della Sera повідомила в понеділок, що уряд може дати зелене світло новим постачанням після саміту лідерів країн Групи семи (G7), який Італія прийматиме 13-15 червня.