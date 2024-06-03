Від початку повномасштабної війни український бізнес вніс понад 278 тисяч реєстраційних змін. За даними Єдиного держреєстру, з них майже 80% припало на 2023 рік. При цьому найчастішими змінами виявилися зміна директора компанії та адреси реєстрації.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ 41% від усіх змін стосувався директорів компаній. У 39% випадків йшлося про зміну адреси реєстрації бізнесу.

Найпопулярніші реєстраційні зміни. Інфографіка Опендатабот

Загалом у 2023-му зафіксовано 220,9 тисячі реєстраційних змін. Це майже відповідає показникам 2021 року: тоді було 224 тисяч змін даних в реєстрах. Натомість у 2022 році їх кількість скоротилася до 57 тисяч. Це 20% загального обсягу реєстраційних змін від початку вторгнення.

Коли відбулося найбільше реєстраційних змін. Інфографіка Опендатабот

Водночас торік на 46% за рік побільшало змін адрес реєстрації компанії. До початку повномасштабної війни таких змін було понад 68 тисяч, а у 2023-му їх кількість сягнула позначки у 100 тисяч.

Зміна адрес реєстрацій. Інфографіка Опендатабот

В Опендатабот нагадали, що у Єдиному державному реєстрі від початку повномасштабного вторгнення більше не публікують відкриті дані, тому більшість компаній та банків втратили можливість актуалізувати базу клієнтів. Водночас оновлення даних все ще залишається обов’язком банків згідно з 65 постановою НБУ.

Раніше Опендатабот повідомляв, що за перший квартал 2024 року українці зареєстрували рекордні 74 050 нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.