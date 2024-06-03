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Зеленський на Філіппінах, вибухи у Харкові та "золото" Магучіх у Стокгольмі: головні новини ранку 3 червня
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Зеленський на Філіппінах, вибухи у Харкові та "золото" Магучіх у Стокгольмі: головні новини ранку 3 червня

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Зеленський на Філіппінах 3 червня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський тисне руку президенту Філіппін Фердинанду Маркосу-молодшому у палаці Малакананг у Манілі, Філіппіни, 3 червня 2024 року. REUTERS/Jam Sta Rosa

Російські військові атакували Харків, Володимир Зеленський прилетів до Філіппін, Ярослава Магучіх отримала "золото" Діамантової ліги в Стокгольмі — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 3 червня.

Вибухи у Харкові

У Харкові пролунала серія вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомляли кореспонденти Суспільного.

В місті та області тоді була вже повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синєгубов не коментували ситуацію.

Зеленський на Філіппінах

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Філіппін Маніли. Там він зустрівся з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом, повідомляє АР.

За інформацією агентства, основна мета поїздки — закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарією глобальному мирному саміті. Зеленський прибув до Маніли без попередження та під суворою охороною ввечері в неділю після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

За інформацією джерел видання, Зеленський не зміг особисто зустрітися на полях форуму із президентом Філіппін і вирішив прилетіти до Маніли, щоб особисто запросити Маркоса взяти участь у саміті в Швейцарії. Під час зустрічі двох лідерів Зеленський заявив, що Україна цього року відкриє посольство в Манілі, пише Reuters.

Контекст: нині Зеленський перебуває із візитами у Азії. Там він відвідав форум Шангрі-Ла в Сінгапурі, де закликав азійських лідерів до участі в мирному саміті у Швейцарії.

Золота медаль Магучіх у Стокгольмі

Ярослава Магучіх із "золота" Діамантової ліги в Стокгольмі розпочала свій літній сезон 2024 року. Етап, на якому також "бронзу" здобула Ірина Геращенко, українська стрибунка у висоту виграла з результатом у два метри.

У Швеції Ярослава провела свій перший офіційний старт за три місяці. Етап у Стокгольмі безпосередньо передував чемпіонату Європи в Римі, де українка відстоюватиме звання чинної чемпіонки.

Магучіх додала, що випробувала новий розбіг у Стокгольмі, з яким хоче перевершити "золотий" стрибок на попередньому Євро. Тоді українка здобула титул зі спробою на 1.95 метра, проте кращий результат у Швеції назвала "неідеальним".

Контекст: Євро-2024 з легкої атлетики стартує у п'ятницю, 7 червня. До складу збірної України на турнір пройшли 46 спортсменів. "Золото" Магучіх стало першим для легкоатлетів України в сезоні Діамантової ліги-2024. Загалом "синьо-жовті" мають вже чотири медалі (одне "срібло" та дві "бронзи").

Близько 1,5 мільйона чоловіків оновили військові дані

Близько 1,5 мільйона чоловіків військового віку успішно оновили дані відповідно до ухваленого наприкінці травня нового мобілізаційного закону. Про це повідомило Міністерство оборони України 2 червня. У оборонному відомстві кажуть, що більшість оновлень провели за допомогою нового онлайн-додатку "Резерв+".

У Міноборони також повідомили, що понад 14 тисяч українських чоловіків за кордоном у 124 країнах оновили свої облікові дані за допомогою програми. Серед країн-лідерів — Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Чому це важливо: після того, як 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, чоловікам призовного віку дали час до 16 липня включно на оновлення персональних даних. Якщо цього не зробити, то буде штраф — 17 тисяч гривень, повторний — 25 500 гривень.

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