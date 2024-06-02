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Рекорд зі знищення техніки, футбольна Ліга чемпіонів та нові обмеження електрики в Києві: головні новини ранку 2 червня
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Рекорд зі знищення техніки, футбольна Ліга чемпіонів та нові обмеження електрики в Києві: головні новини ранку 2 червня

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Знищена техніка армії РФ
Знищена техніка армії РФ. Facebook/ 47 окрема механізована бригада

Україна у травні знищила рекордну кількість російських артилерійських систем, іспанський "Реал" переміг у Лізі чемпіонів УЄФА з футболу та у Києві збільшили обмеження в електропостачанні — Суспільне зібрало головні новини ранку 2 червня.

Рекорд зі знищення техніки

Українські війська знищили 1160 російських артилерійських систем у травні, що є рекордним місяцем з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в Міноборони. Там опублікувало графік, де попередній найбільший показник знищеної російської артилерії — 976 — був зафіксований у березні. Проте у травні рекорд побили.

Довідково: загалом з початку загальної війни Росія втратила 13 184 артилерійські системи, повідомив 1 червня Генштаб Збройних сил України.

Футбольна Ліга чемпіонів

Іспанський "Реал" – переможець Ліги чемпіонів УЄФА з футболу серед чоловіків сезону 2023/24. У фінальному матчі іспанці обіграли німецьку "Боруссію" Дортмунд з рахунком 2:0.

Обидва голи у матчі були забиті після перерви. Ця перемога принесла "Реалу" 15-й трофей Ліги чемпіонів в історії клубу – це рекордний показник серед усіх клубів. На другому місці за кількістю трофеїв іде "Мілан – 7 перемог у Лізі чемпіонів. На шляху до цього фіналу "Реал" не програв жодного матчу у сезоні Ліги чемпіонів, зокрема і в плей-оф. А "Боруссія" утретє в історії дійшла до вирішального матчу за трофей.

У Києві збільшили обмеження в електропостачанні

У Києві сьогодні запровадять довші графіки відключення електроенергії, а ніж запланувалося, повідомили у КМВА. В адміністрації зазначили, що запровадження стабілізаційних відключень світла, що діятиме у столиці, відбуватиметься за вказівкою Національної енергетичної компанії "Укренерго". Вимикатимуть світло о 00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00.

Ввечері ДТЕК повідомляло про те, що 2 червня години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів.

Контекст: 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

У Німеччині планують мобілізувати майже 900 резервістів

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тисяч резервістів у Німеччині на фоні загрози, яку представляє Росія.

Вона зазначила, що Путін готує росіян до війни та налаштовує їх проти Заходу, тому Європа "повинна стати здатною до оборони якомога швидше".

Посадовиця закликала "активізувати" приблизно 900 000 резервістів, які налічує Німеччина. І для цього потрібно "їх зареєструвати". Бундесвер десятиліттями не реєстрував солдатів, які залишили військову службу, пише Spiegel.

Контекст: на повномасштабного вторгнення РФ в Україну, низка країн почали готуватися до війни з росією, оскільки вірять у те, що якщо Україна отримає поразку, то Росія піде ц надалі на Захід.

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