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Бої у Вовчанську та в районі Часового Яру, ураження радіолокаційної станції РФ. Тиждень на фронтах
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Бої у Вовчанську та в районі Часового Яру, ураження радіолокаційної станції РФ. Тиждень на фронтах

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Український військовий тримає ПЗРК Stinger, Запорізька область
Український військовий тримає ПЗРК Stinger, Запорізька область, 28 травня 2024 року. AP/Andriy Andriyenko

Армія Росії стягує додаткові сили на північ Харківщини, тисне на Часів Яр та в районі Очеретиного на Донеччині. Сили оборони також відбивають атаки в бік Купʼянська, на захід від Марʼїнки та на півдні країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

Росіяни перекидають додаткові сили на напрямок Стрілеча — Липці та біля Вовчанська, але цього недостатньо для прориву української оборони, говорить головнокомандувач Олександр Сирський. Окрім боїв у Вовчанську, 70% якого контролюють українські військові, армія РФ також атакує західніше — в районі Стариці та ще західніше — біля Лукʼянців та Глибокого (це — шлях на Липці).

Харківський напрямок 31 травня 2024
Харківський напрямок 31 травня 2024. Графіка: Суспільне

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбивають атаки поблизу Синьківки (це — на північному сході від Купʼянська), в районах Степової Новоселівки та Берестового (південний схід від міста), та ще південніше — у напрямку М’ясожарівки, Новоєгорівки, Греківки та Дружелюбівки.

На Лиманському напрямку — бої біля Тернів і Торського.

Сіверський напрямок

Армія РФ наступає в бік Сіверська з півночі (район Білогорівки) та півдня — у напрямку Виїмки.

Краматорський напрямок

Росіяни намагаються прорватися в Часів Яр з флангів, штурмуючі між Богданівкою (північ) й Іванівським (південь). На півночі Часового Яру, поблизу мікрорайону "Канал", через зруйновану забудову, все далі складніше тримати позиції, говорять українські оборонці. Для атак на місто російські військові стали менше застосовувати далекобійну артилерію, а збільшили кількість мінометних обстрілів та дронів.

Також, на цьому напрямку армія РФ атакує південніше — в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Покровський напрямок

Бої на північ від Очеретиного — поблизу Новоолександрівки, на захід — в районі Сокіла, та південніше — в бік Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського.

Покровський напрямок 31 травня 2024
Покровський напрямок 31 травня 2024. Графіка: Суспільне

Курахівський напрямок

На південь від захопленої Марʼїнки росіяни атакують в бік Красногорівки, на північ — поблизу Парасковіївки та Костянтинівки, й у напрямку Водяного.

Південь

На півдні Донеччини Росія наступає в районі Старомайорського. На Запоріжжі — намагалася атакувати в бік Малої Токмачки (це — район Роботиного).

Також, на Херсонщині, на лівому березі Дніпра, Сили оборони продовжують тримати плацдарм в районі Кринок.

Тил РФ

26 травня Дрон ГУР подолав 1800 км і уразив радіолокаційну станцію в Оренбурзькій області Росії.

У ніч проти 30 травня в Криму атакували два російських катери типу "Тунець".

31 травня Сили оборони уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.

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