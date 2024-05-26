Військові під час бойових дій можуть отримувати кілька контузій, після чого знову відправляються на фронт. Військовослужбовці, які проходять реабілітацію, розповіли свої історії поранень та про наслідки контузії: шум у вухах, проблеми зі сном, порушення координації та пам’яті.

Щоб не відчувати головний біль, один із військових — Павло Кордюков — постійно приймає препарати.

Також може проявлятись агресія, апатія та підвищена чутливість.

Як проходить реабілітація після контузій, чи можна її вилікувати, а також як поводитись з людьми з контузією – у відео Суспільне Новини.