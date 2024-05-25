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Загиблі та поранені через удари РФ по Харкову, ДБР розслідує залишення позицій на Харківщині. 823 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дня

Загиблі та поранені через удари РФ по Харкову, ДБР розслідує залишення позицій на Харківщині. 823 день війни. Онлайн

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Обстріл Харкова 25 травня
Рятувальник працює на місці російського удару по гіпермаркету в Харкові, 25 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

26 травня — 823 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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На півдні працює ППО

На півдні України працює протиповітряна оборона, повідомили у командуванні Сил оборони півдня. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про кілька груп безпілотників на Дніпропетровщині, Одещині та Полтавщині.

Нині повітряна тривога оголошена у десяти областях України.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

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