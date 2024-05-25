26 травня — 823 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- РФ протягом 25 травня завдала чотири серії ударів по Харкову: є загиблі і поранені.
- ДБР розпочало розслідування щодо командирів 125-ї бригади через залишення позицій на Харківщині.
- Українські військові збили російський Су-25 на Донеччині.
На півдні працює ППО
На півдні України працює протиповітряна оборона, повідомили у командуванні Сил оборони півдня. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про кілька груп безпілотників на Дніпропетровщині, Одещині та Полтавщині.
Нині повітряна тривога оголошена у десяти областях України.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".