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Обстріл ліцею Харкова, вибухи у Херсоні та заява генсека НАТО щодо України — головні новини ранку 25 травня
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Обстріл ліцею Харкова, вибухи у Херсоні та заява генсека НАТО щодо України — головні новини ранку 25 травня

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Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час інтервʼю, Брюссель, 21 червня 2023 року. . AP/Virginia Mayo

У Харкові внаслідок обстрілу частково зруйнований ліцей; у Херсоні опівночі лунали вибухи; ЗСУ взяти під контроль територію прикордоння Харківщини та Столтенберг закликав союзників дати дозвіл Україні бити по території Росії — Суспільне підготувало головні новини ранку 25 травня.

1. У Харкові внаслідок обстрілу частково зруйнований ліцей

Унаслідок влучання по Слобідському району Харкова частково зруйнований ліцей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Також пошкоджена прилегла багатоповерхівка і кілька авто.

Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.

Контекст: За даними прокуратури, російські окупанти для обстрілу Харкова застосували балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості. Без травмованих.

2. У Херсоні опівночі лунали вибухи

У Херсоні до оголошення повітряної тривоги було чутно вибухи близько опівночі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Про наслідки та причини вибуху поки нічого не відомо.

3. ЗСУ взяти під контроль територію прикордоння Харківщини

Українським військовим вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння на Харківщині, куди заходили російські окупанти.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. І я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта", — сказав президент.

Контекст: За даними Генштабу, минулої доби, 24 травня, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Українські захисники штурмовими діями відтісняють російських військових від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

4. Столтенберг закликав союзників дати дозвіл Україні бити по території Росії

Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist.

"Україна має право захищатись. І це включає удари по цілях на території Росії",— сказав Столтенберг у розмові з виданням.

Зазначається, що генсек НАТО добре усвідомлює асиметричну перевагу, яку Росія отримує у зв'язку з позицією США з цього питання.

Чому це важливо: Після поїздки до Києва 14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Джо Байдена зняти обмеження на використання Україною американської зброї по території Росії.

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