Сотні людей, ймовірно, загинули внаслідок зсуву у Папуа-Новій Гвінеї — Reuters

Сотні людей, ймовірно, могли загинути внаслідок масивного зсуву у селі Каокалам на півночі Папуа-Нової Гвінеї.

Про це повідомляє Reuters.

Один з жителів села у телефонній розмові з агентством розповів, що зсув стався вночі і засипав понад 50 будинків. За словами постраждалого, внаслідок зсуву загинули майже 300 людей.

Водночач як пише Reuters, місцеві ЗМІ повідомили про понад 100 загиблих.

Прем'єр-міністром Папуа-Нової Гвінеї Джеймс Марапе у своїй заяві зазначив, що він не був повністю поінформований про інцидент, однак запевнив, що влада реагує на катастрофу.

"Ми надсилаємо представників сил оборони..., щоб зустрітися з провінційними та районними чиновниками в Енга, а також почати роботу з надання допомоги і реконструкцію інфраструктури", — сказав він.

Раніше, у лютому цього року, щонайменше 64 людини загинули в провінції Енга в Папуа-Новій Гвінеї внаслідок міжплемінних зіткнень.