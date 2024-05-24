Голосіївський районний суд Києва почав розгляд справи щодо "Воркхаба" — шахрайської схеми з працевлаштування за кордоном, яку викрили журналісти Суспільного. Сьогодні мало відбутися підготовче засідання. Проте його перенесли, оскільки в обвинуваченого у шахрайстві Андрія Кірєєва не було захисника.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні.

Наступне засідання у справі відбудеться 28 червня об 11:00.

За інформацією з веб-порталу “Судова влада України”, у справі – 271 потерпілий і четверо обвинувачених: Галина Зелінська, Тетяна Кіщенко, Андрій Кірєєв та Олексій Кірєєв. Їх обвинувачують у вчиненні шахрайських дій у великих розмірах і в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Сторону обвинувачення представляє Голосіївська окружна прокуратура.

Одного із обвинувачених, Андрія Кірєєва, який, ймовірно, є організатором схеми, восени 2021-го викрили журналісти редакції розслідувань Суспільного у розслідуванні “Продам роботу. Дорого”.

Рік тому правоохоронці затримали Кірєєва і провели обшуки у нього вдома, а також за адресами офісів ТОВ “Воркхаб”. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення одного мільйона гривень застави.

Працівники Національної поліції та Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримали організатора шахрайської схеми на заробітчанах у травні 2023 року. . Фото: Київська міська прокуратура

У вересні 2023 року відбулися обшуки за адресами проживання трьох інших учасників схеми.

У 2021 році журналісти редакції розслідувань Суспільного зібрали докази про шахрайську схему "Воркхаб", яку організував Кірєєв, та передали їх до Голосіївського управління поліції міста Києва. Надані журналістами Суспільного докази допомогли слідству, повідомила Київська міська прокуратура.

Компанія "Воркхаб" у 2021 році створила власний сайт, орендувала офіс у Києві та запустила рекламу з пропозиціями працевлаштування на різних підприємствах у Фінляндії.

Сотні людей сплачували від восьми до вісімнадцяти тисяч гривень на рахунки "Воркхаба" – за послуги з працевлаштування.

У доброчесності компанії людей переконувала наявність ліцензії на працевлаштування, яку "Воркхабу" надало Міністерство економіки, а також 25 мільйонів гривень статутного капіталу, який був вказаний у державних реєстрах.

Шахраї орендували офіс у житловому будинку. Влітку 2021-го, коли журналісти Суспільного проводили розслідування схеми “Воркхаба”, там працювала вже інша фірма. Cуспільне

У червні 2021-го – через пів року активної роботи – менеджери “Воркхаба” перестали відповідати на дзвінки клієнтів. Ніхто з тих, хто оплатив “послуги” “Воркхаба”, не отримав роботу за кордоном.

За документами, засновником та директором ТОВ “Воркхаб” був Олександр Клименко. Журналісти розшукали його. Ним виявився 18-річний хлопець із села Полуботка на Чернігівщині. Влітку 2021-го до нього додому почали приїжджати потерпілі, які вважали, що саме він організував шахрайську схему.

Клименко розповів журналістам, що шукав підробіток у групах у телеграмі і натрапив на оголошення чоловіка, який представився юристом Андрієм. Він запропонував йому за гроші “підписувати документи”. Під час однієї з зустрічей з “юристом” на Олександра й переписали ТОВ “Воркхаб”.

Завдяки зібраним свідченням та іншим доказам журналістам вдалося встановити особу “юриста”. Ним виявився на той час 24-річний Андрій Кірєєв – колишній власник школи іноземних мов родом із Запорізької області.

Обвинувачений в організації шахрайської схеми Воркхаба Андрій Кірєєв. . Фото з російської соцмережі

Андрій Кірєєв у 2021 році запевняв журналістів, що лише консультував 18-річного Клименка і не мав стосунку до афери.

Але, як з’ясували журналісти редакції розслідувань Суспільного, ТОВ “Воркхаб” є не єдиною компанією, яка пов’язана з Андрієм Кірєєвим і яка ошукала охочих працювати за кордоном.

У 2021-му році колишня компанія Андрія Кірєєва, ТОВ “Мультилінгво”, почала працювати як агентство з працевлаштування ТОВ "Рзаєв ейдженсі" і отримала ліцензію Мінекономіки з працевлаштування за кордоном. Ця компанія також активно рекламувала пропозиції роботи за кордоном, а згодом припинила діяльність. Десятки людей торік у соцмережах повідомляли, що стали жертвами вже цієї фірми. Нині епізод шахрайства “Рзаєв ейдженсі” також входить до справи, яку розглядає Голосіївський районний суд.

Більш детально про схеми, які шахраї використовують, щоб ошукати охочих працювати за кордоном, журналісти редакції розслідувань Суспільного розповідають у фільмі-розслідуванні "Продам роботу. Дорого".