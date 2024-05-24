Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Шахрайство на заробітчанах: у Києві почали судити фігурантів розслідування Суспільного
ШахрайствоУКРАЇНАЗАРОБІТЧАНИСудРОЗСЛІДУВАННЯ СУСПІЛЬНОГОРозслідування

Шахрайство на заробітчанах: у Києві почали судити фігурантів розслідування Суспільного

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
шахрайство на заробітчанах
Розслідування "Продам роботу. Дорого". Cуспільне

Голосіївський районний суд Києва почав розгляд справи щодо "Воркхаба" — шахрайської схеми з працевлаштування за кордоном, яку викрили журналісти Суспільного. Сьогодні мало відбутися підготовче засідання. Проте його перенесли, оскільки в обвинуваченого у шахрайстві Андрія Кірєєва не було захисника.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні.

Наступне засідання у справі відбудеться 28 червня об 11:00.

За інформацією з веб-порталу “Судова влада України”, у справі – 271 потерпілий і четверо обвинувачених: Галина Зелінська, Тетяна Кіщенко, Андрій Кірєєв та Олексій Кірєєв. Їх обвинувачують у вчиненні шахрайських дій у великих розмірах і в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Сторону обвинувачення представляє Голосіївська окружна прокуратура.

Одного із обвинувачених, Андрія Кірєєва, який, ймовірно, є організатором схеми, восени 2021-го викрили журналісти редакції розслідувань Суспільного у розслідуванні “Продам роботу. Дорого”.

Рік тому правоохоронці затримали Кірєєва і провели обшуки у нього вдома, а також за адресами офісів ТОВ “Воркхаб”. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення одного мільйона гривень застави.

Шахрайство на заробітчанах: у Києві почали судити фігурантів розслідування Суспільного
Працівники Національної поліції та Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримали організатора шахрайської схеми на заробітчанах у травні 2023 року. . Фото: Київська міська прокуратура

У вересні 2023 року відбулися обшуки за адресами проживання трьох інших учасників схеми.

У 2021 році журналісти редакції розслідувань Суспільного зібрали докази про шахрайську схему "Воркхаб", яку організував Кірєєв, та передали їх до Голосіївського управління поліції міста Києва. Надані журналістами Суспільного докази допомогли слідству, повідомила Київська міська прокуратура.

Компанія "Воркхаб" у 2021 році створила власний сайт, орендувала офіс у Києві та запустила рекламу з пропозиціями працевлаштування на різних підприємствах у Фінляндії.

Сотні людей сплачували від восьми до вісімнадцяти тисяч гривень на рахунки "Воркхаба" – за послуги з працевлаштування.

У доброчесності компанії людей переконувала наявність ліцензії на працевлаштування, яку "Воркхабу" надало Міністерство економіки, а також 25 мільйонів гривень статутного капіталу, який був вказаний у державних реєстрах.

Шахрайство на заробітчанах: у Києві почали судити фігурантів розслідування Суспільного
Шахраї орендували офіс у житловому будинку. Влітку 2021-го, коли журналісти Суспільного проводили розслідування схеми “Воркхаба”, там працювала вже інша фірма. Cуспільне

У червні 2021-го – через пів року активної роботи – менеджери “Воркхаба” перестали відповідати на дзвінки клієнтів. Ніхто з тих, хто оплатив “послуги” “Воркхаба”, не отримав роботу за кордоном.

За документами, засновником та директором ТОВ “Воркхаб” був Олександр Клименко. Журналісти розшукали його. Ним виявився 18-річний хлопець із села Полуботка на Чернігівщині. Влітку 2021-го до нього додому почали приїжджати потерпілі, які вважали, що саме він організував шахрайську схему.

Клименко розповів журналістам, що шукав підробіток у групах у телеграмі і натрапив на оголошення чоловіка, який представився юристом Андрієм. Він запропонував йому за гроші “підписувати документи”. Під час однієї з зустрічей з “юристом” на Олександра й переписали ТОВ “Воркхаб”.

Завдяки зібраним свідченням та іншим доказам журналістам вдалося встановити особу “юриста”. Ним виявився на той час 24-річний Андрій Кірєєв – колишній власник школи іноземних мов родом із Запорізької області.

Шахрайство на заробітчанах: у Києві почали судити фігурантів розслідування Суспільного
Обвинувачений в організації шахрайської схеми Воркхаба Андрій Кірєєв. . Фото з російської соцмережі

Андрій Кірєєв у 2021 році запевняв журналістів, що лише консультував 18-річного Клименка і не мав стосунку до афери.

Але, як з’ясували журналісти редакції розслідувань Суспільного, ТОВ “Воркхаб” є не єдиною компанією, яка пов’язана з Андрієм Кірєєвим і яка ошукала охочих працювати за кордоном.

У 2021-му році колишня компанія Андрія Кірєєва, ТОВ “Мультилінгво”, почала працювати як агентство з працевлаштування ТОВ "Рзаєв ейдженсі" і отримала ліцензію Мінекономіки з працевлаштування за кордоном. Ця компанія також активно рекламувала пропозиції роботи за кордоном, а згодом припинила діяльність. Десятки людей торік у соцмережах повідомляли, що стали жертвами вже цієї фірми. Нині епізод шахрайства “Рзаєв ейдженсі” також входить до справи, яку розглядає Голосіївський районний суд.

Більш детально про схеми, які шахраї використовують, щоб ошукати охочих працювати за кордоном, журналісти редакції розслідувань Суспільного розповідають у фільмі-розслідуванні "Продам роботу. Дорого".

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Діти, окупація
В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine
Насіров вийшов під заставу 55 млн грн
За ексочільника ДФС Насірова внесли заставу 55 млн гривень Важливо
Генштаб переведе 60% особового складу, частково на бойові посади
Генштаб зменшує свій штат на 60%: куди переведуть людей
Державне бюро розслідувань
ДБР передало до суду ще одну справу щодо ексзаступника голови СБУ часів Януковича

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Шахрайство рекорд 3,1 тисячі за 2023 рік
Минулого року 3,1 тисячі вироків стосувалися шахрайства — це рекордна кількість
Шахраї крадуть акаунти WhatsApp за допомогою фейкових петицій про загиблих захисників
Шахраї крадуть акаунти WhatsApp за допомогою фейкових петицій щодо загиблих захисників
Мінреінтеграції спростувало фейк про соцвиплати українцям які не виїжджали за кордон
Мінреінтеграції спростувало фейк про 5 тисяч грн українцям, які від початку війни не виїжджали за кордон
Дональд Трамп США експрезидент
Суд зменшив Трампу заставу у справі про шахрайство: у чому суть позову
На початок