Сили оборони відбивають наступ росіян на півночі Харківщини, ведуть вуличні бої у Вовчанську, також стримують атаки на Синьківку, Білогорівку, Кліщіївку й на півдні країни. В Криму ЗСУ уразили малий ракетний катер "Циклон". Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.
Північ Харківщини
На цьому напрямку росіяни намагаються атакувати у напрямку селища Слобожанське — в районі Глибокого та Лукʼянців, та східніше — поблизу Стариці й на півночі Вовчанська. Для цих атак армія РФ залучає, зокрема, найманців з Африки. 24 травня Сили оборони повідомили, що зупинили російські війська на півночі Харківської області та переходять в контрнаступ.
Купʼянський та Лиманський напрямки
Тут росіяни атакують на півночі від Купʼянська — в районі Синьківки, на південному сході від міста — поблизу Стельмахівки, Берестового, Іванівки та Кислівки, де армія РФ намагається прорватися до річки Оскіл.
На Лиманському напрямку — бої поблизу Тернів та Торського.
Сіверський напрямок
На північному сході від Сіверська росіяни знову посилили тиск на Білогорівку. За останній місяць вони тричі міняли тактику атак на селище — від наступу на броньованій техніці до штурмів на мотоциклах. Також на цьому напрямку Сили оборони відбивають атаки на півдні від Сіверська — у напрямку Виїмки й Роздолівки.
Краматорський напрямок
Бої на підступах до Часового Яру — в районах Іванівського та Калинівки (це фланги на місто), також на цьому напрямку росіяни атакують південніше — поблизу Андріївки та Кліщіївки.
Покровський напрямок
Армія РФ рухається від захопленого Очеретиного на північ — в бік Калинового й Новоолександрівки. Південніше росіяни атакують у напрямку Євгенівки, Сокола, Новопокровського, поблизу Нетайлового та Невельського.
Курахівський напрямок
На північ від Марʼїнки українські військові відбивають атаки в районі Красногорівки, на південному заході від міста — в районі Побєди. Також, Сили оборони стримують штурми ще південніше Марʼїнки — біля Костянтинівки та Парасковіївки.
Времівський напрямок
Армія РФ намагається атакувати в бік Старомайорського та Урожайного.
Придніпровський напрямок
Сили оборони стримують росіян на лівому березі Дніпра в районі Кринок.
Тил РФ
У ніч на 19 травня українські військові уразили в окупованому Севастополі малий ракетний катер "Циклон".
23 травня — ракетна атака на військові обʼєкти під Євпаторією, у Сімферополі та Алушті.