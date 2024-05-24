Сили оборони відбивають наступ росіян на півночі Харківщини, ведуть вуличні бої у Вовчанську, також стримують атаки на Синьківку, Білогорівку, Кліщіївку й на півдні країни. В Криму ЗСУ уразили малий ракетний катер "Циклон". Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цьому напрямку росіяни намагаються атакувати у напрямку селища Слобожанське — в районі Глибокого та Лукʼянців, та східніше — поблизу Стариці й на півночі Вовчанська. Для цих атак армія РФ залучає, зокрема, найманців з Африки. 24 травня Сили оборони повідомили, що зупинили російські війська на півночі Харківської області та переходять в контрнаступ.

Харківський напрямок 24 травня 2024. Графіка: Суспільне

Купʼянський та Лиманський напрямки

Тут росіяни атакують на півночі від Купʼянська — в районі Синьківки, на південному сході від міста — поблизу Стельмахівки, Берестового, Іванівки та Кислівки, де армія РФ намагається прорватися до річки Оскіл.

На Лиманському напрямку — бої поблизу Тернів та Торського.

Сіверський напрямок

На північному сході від Сіверська росіяни знову посилили тиск на Білогорівку. За останній місяць вони тричі міняли тактику атак на селище — від наступу на броньованій техніці до штурмів на мотоциклах. Також на цьому напрямку Сили оборони відбивають атаки на півдні від Сіверська — у напрямку Виїмки й Роздолівки.

Краматорський напрямок

Бої на підступах до Часового Яру — в районах Іванівського та Калинівки (це фланги на місто), також на цьому напрямку росіяни атакують південніше — поблизу Андріївки та Кліщіївки.

Покровський напрямок

Армія РФ рухається від захопленого Очеретиного на північ — в бік Калинового й Новоолександрівки. Південніше росіяни атакують у напрямку Євгенівки, Сокола, Новопокровського, поблизу Нетайлового та Невельського.

Покровський напрямок 24 травня 2024. Графіка: Суспільне

Курахівський напрямок

На північ від Марʼїнки українські військові відбивають атаки в районі Красногорівки, на південному заході від міста — в районі Побєди. Також, Сили оборони стримують штурми ще південніше Марʼїнки — біля Костянтинівки та Парасковіївки.

Времівський напрямок

Армія РФ намагається атакувати в бік Старомайорського та Урожайного.

Придніпровський напрямок

Сили оборони стримують росіян на лівому березі Дніпра в районі Кринок.

Тил РФ

У ніч на 19 травня українські військові уразили в окупованому Севастополі малий ракетний катер "Циклон".

23 травня — ракетна атака на військові обʼєкти під Євпаторією, у Сімферополі та Алушті.