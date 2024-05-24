Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру голові Ради Федерації федеральних зборів РФ Валентині Матвієнко, яка санкціонувала початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Валентина Матвієнко входить до найближчого кола очільника Кремля Володимира Путіна й підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ РФ на територію України.

"Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ. Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії", — йдеться у повідомленні.

Крім цього Матвієнко продовжує публічно поширювати фейки про ЗСУ та ситуацію на фронті. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності посадовиці проти України.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Сукупно за цими статтями Матвієнко загрожує до 15 років позбавлення волі.

В СБУ нагадали, що раніше Матвієнко отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

"Оскільки зловмисниця перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України", — додали в СБУ.

Початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну

21 лютого 2022 року лідер РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність "ЛНР" і "ДНР" і заявив, що їх визнають у межах Донецької та Луганської областей. Він додав, що це означає крах Мінських домовленостей.

24 лютого 2022 року, Путін заявив, що Росія вводить війська на територію України з метою проведення “військової операції з денацифікації та демілітаризації”. Одразу після цього звернення близько 5 ранку війська РФ почали обстрілювати об’єкти інфраструктури по всій Україні, а також житлові квартали.

Що відомо про спробу анексії РФ окупованих територій України

На тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23 вересня 2022 року розпочались, а 27 вересня завершились, псевдореферендуми про приєднання до РФ.

30 вересня очільник Кремля Володимир Путін підписав "укази" про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".

5 жовтня Путін затвердив ратифікацію “договорів” про “прийняття” тимчасово окупованих територій України — “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей — до складу РФ і підписав федеральні конституційні закони про включення їх до складу Росії.