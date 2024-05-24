У Харкові ввечері лунали вибухи; також гучні вибухи чули очевидці під Євпаторією, у Сімферополі та Алушті в окупованому Криму; ЗМІ пишуть, що перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у США та Польща й Греція закликають ЄС створити спільний повітряний щит — Суспільне підготувало головні новини ранку 24 травня.

1. У Харкові ввечері 23 травня пролунали вибухи

У Харкові ввечері 23 травня пролунала серія вибухів близько 22:58 та 23:06.

Про загрозу ударів російськими КАБами повідомляв начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник.

Вибухи у Харкові підтвердили міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синєгубов.

2. Під Євпаторією, у Сімферополі та Алушті пролунали гучні вибухи

Увечері 23 травня в тимчасово окупованому Криму чули гучні вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі Суспільне Крим.

Йдеться про Євпаторійський район поблизу міста Саки та на півночі Сімферополя окупованого Криму.

Очевидець зазначив, що чув зі боку міста Саки приблизно п'ять вибухів, з яких два були потужними. Крім того, в окупованому Севастополі призупинив рух морський пасажирський транспорт. Вибухи також зафіксували на відео в районі Алушти, що на південному березі Криму. Місцеві жителі кажуть про щонайменше 5 гучних вибухів в Алушті.

Контекст: Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram повідомив, що внаслідок "ракетної атаки" у Сімферопольському районі "загинули двоє випадкових перехожих". Українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

3. Politico: перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у США

Перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні у США.

Про це пише Politico з посиланням на речницю з ВПС Національної гвардії США Ерін Ханніган.

Зазначається, що пілоти проходили підготовку на 162-й базі ВПС Національної гвардії в Тусоні. Чисельність групи не наводиться.

Як повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, нині пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Контекст: 22 травня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш поінформував, що в Україну почали повертатись перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.

4. Польща та Греція закликають ЄС створити спільний повітряний щит

Прем’єр-міністри Польщі та Греції подали до Європейської комісії листа із закликом до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.

"Я надіслав листа до Європейської комісії разом із прем’єр-міністром (Греції) Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики", — сказав Туск під час інтерв’ю TVP Info у четвер увечері, 23 травня.

Він додав, що вже є позитивна реакція Єврокомісії, щоб зробити протиракетну ППО спільним завданням для Європи.

Чому це важливо: Раніше речник МЗС Польщі Павло Вронський заявив, що країна розглядає можливість використання своїх систем протиповітряної оборони для захисту українського повітряного простору біля кордонів двох країн