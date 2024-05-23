Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 травня прокоментував російський удар по Харкову та заявив, що такі атаки є можливими, адже Україна досі має обмеження в захисті.

"Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей", — сказав Зеленський.

Як наголосив президент, "захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів".

"Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору", — додав він.

23 травня росіяни завдали близько 15 ударів ракетами С-300 по Харкову та району, дев'ять — влучили у Харкові. Щонайменше семеро людей загинули та 17 дістали поранень. РФ влучила в комунальне підприємство, друкарню та транспортну інфраструктуру.