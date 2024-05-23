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"Україна досі має обмеження у захисті" — Зеленський розповів, чого не вистачає українським військовим
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"Україна досі має обмеження у захисті" — Зеленський розповів, чого не вистачає українським військовим

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 травня. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 травня прокоментував російський удар по Харкову та заявив, що такі атаки є можливими, адже Україна досі має обмеження в захисті.

"Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей", — сказав Зеленський.

Як наголосив президент, "захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів".

"Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору", — додав він.

23 травня росіяни завдали близько 15 ударів ракетами С-300 по Харкову та району, дев'ять — влучили у Харкові. Щонайменше семеро людей загинули та 17 дістали поранень. РФ влучила в комунальне підприємство, друкарню та транспортну інфраструктуру.

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