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Поліція бере участь в оповіщенні військовозобов'язаних разом із працівниками ТЦК, але повістки не вручає — Вигівський
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Поліція бере участь в оповіщенні військовозобов'язаних разом із працівниками ТЦК, але повістки не вручає — Вигівський

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Мобілізація, повістки, поліція
Глава Нацполіції Іван Вигівський. МВС

Поліцейські спільно із представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але повістки — не вручають.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він зазначив, що поліція як і раніше виконує свої повноваження, закріплені за нею в ч. 3 ст. 38 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині доставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП за зверненням самого ТЦК.

"Що стосується повноважень, яких раніше не було у поліції, то це участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", — сказав Вигівський.

Очільник Нацполіції також звернув увагу на те, що "поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП, адже це не передбачено законом".

Серед іншого Вигівський пояснив й компетенцію поліції щодо перевірки документів й наголосив, що така норма спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

За його словами, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію". У таких випадках поліція працює за зверненнями від ТЦК і СП, а в них міститься інформація про людину. Йдеться про П.І.Б., дату народження, адресу місця проживання та номери мобільних телефонів.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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