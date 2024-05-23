За даними джерел Суспільного, розгляд законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ, можуть відкласти до липня. Наразі депутати продовжують збирати підписи “за” голосування в другому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Верховної ради.

21-го травня, вимагаючи розгляду законопроєкту, фракція “Європейської Солідарності” блокувала трибуну парламенту. На погоджувальній раді парламентарі дійшли домовленості, як тільки зберуть 226 підписів “за” — законопроєкт винесуть на голосування.

Як пояснив Суспільному голова парламенту Руслан Стефанчук, зробили це для того, щоб законопроєкт був точно ухвалений, а не провалений.

За словами нардепа Миколи Княжицького, фракція “Європейська Солідарність”, до якої він належить, станом на 23 травня зібрала 120 підписів “за”.

“Суть в тому, що всі фракції, крім колишнього ОПЗЖ — за. Більшість “Слуг народу” — за. Значна частина “Слуг народу” проти. Це адепти московської церкви. Але колишні ОПЗЖ шантажують більшість “Слуг народу”, щоб вони не виносили це. Бо вони тоді не будуть голосувати за інші закони, які ми не підтримуємо, а їм треба провести”, — розповів Княжицький.

Він додав, що розраховує, що все ж зможуть переконати представників монобільшості проголосувати за цей законопроєкт.

Як розповіла представниця фракції “Слуги Народу” Євгенія Кравчук, її фракція теж збирає підписи депутатів, формуючи свій список “за”. Кравчук сказала, не може повідомити точної кількості зібраних голосів, але припускає, що процес збору підписів не завершиться цього тижня.

“Я думаю, що треба буде трошки більше часу, бо зараз багато колег в ПАРЄ у відрядженні, і вони мусять це зробити особисто”, — сказала Кравчук.

Говорячи про загальну кількість зібраних підписів депутатами різних фракцій, Кравчук сказала, що вже точно є більше, ніж 150 підписів.

“Я не можу сказати, що це вже 200 є, але це між 150 і 200. Це, якщо говорити про всі фракції. Наскільки я знаю, то, мабуть, тільки ці групи, які утворилися після розвалу ОПЗЖ, не дають голосів”, — сказала Кравчук.

При цьому джерело Суспільного в “Слузі народу” підтвердило тиск на парламентарів із боку депутатів колишньої ОПЗЖ та припустило, що розгляд законопроєкту про заборону релігійних організацій можуть відкласти до липня через візит іноземних гостей.

“Загалом є тиск, особливо на депутатів мажоритарників в тих регіонах, де багато приходів УПЦ МП” — зазначило джерело.

Восени 2023 року Верховна рада проголосувала за заборону релігійних організацій, які пов’язані з Росією. Депутати підтримали законопроєкт, але поки — у першому читанні, тож на нього ще чекають правки та додаткове голосування.

Що це за законопроєкт

Цей документ розробили за дорученням РНБО та зареєстрували у Верховній Раді ще у січні 2023-го. Проголосувати за нього вдалось тільки через 10 місяців. Такий повільний розгляд нардепи від "Слуги народу" пояснюють тим, що деякі їхні колеги затягували процес: "І сьогодні (19 жовтня 2023-го — ред) представники цієї групи (всередині фракції "Слуга народу" — ред.) намагалися переконати керівництво, що у них є підписи 86 депутатів, які не будуть голосувати", — розповів депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Законопроєкт передбачає, що релігійні організації не можуть мати "керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України". Документ дає можливість перевіряти їхню приналежність до Росії.

Хто буде перевіряти церкви

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Працювати це буде так: спочатку будуть проводитись релігієзнавчі експертизи, говорить розповів голова служби Віктор Єленський. Якщо вони виявлять зв’язок з РФ, у релігійної організації буде місяць, щоб його усунути. Інакше — держслужба буде звертатись до суду про припинення діяльності релігійної організації.

"Це демократична процедура, коли останнє слово залишається за судом і це прийнятна процедура, про яку говорили й на Всеукраїнській раді церков та релігійних організацій", — каже Єленський.

Але законопроєкт ухвалений тільки у першому читанні, тож на нього чекатимуть можливі правки. За словами Потураєва, будуть розглядати й пропозиції від СБУ. Там — розширений перелік правопорушень, за якими можуть заборонити релігійну організацію. Так, наприклад, за пропозицією СБУ релігійні організації можна буде забороняти, якщо їхніх високопоставлених представників помітять в розв’язуванні, веденні або пропаганді війни, підготовці терактів, геноциді та інших злочинах воєнного часу.

Що відомо про заборону УПЦ МП в Україні

У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква не має приставки Московський патріархат. Назву УПЦ (МП) ще можна побачити у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік.

Навесні 2022 року УПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Попри це, релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила: УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Депутати Хмельницької міськради позбавили права на користування УПЦ МП територією Свято-Покровського собору, де сталася сутичка між колишнім військовим та священнослужителем. Рішення підтримали одноголосно. Також на сесії заборонили усім релігійним організаціям УПЦ МП користуватись земельними ділянками, які перебувають в комунальній власності громади.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів церкви мають російське громадянство, мовиться в розслідуванні "Української правди". В УПЦ МП назвали цю інформацію "недостовірною та маніпулятивною" і заявили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, однак начебто ніколи ним "не цікавився", а після вторгнення РФ в Україну "полишив російське громадянство.

Депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області. Також вони звернулись до Кабміну із проханням припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимоги українського законодавства.

Діяльність УПЦ МП також заборонили на Волині — за рішення одноголосно проголосували депутати облради.