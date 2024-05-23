Сили оборони знищили на Донеччині російський штурмовик Су-25; Польща розглядає можливість збивати російські ракети над Україною; Рустем Умєров розповів про вміст військового пакета допомоги від Іспанії та президент Румунії окреслив умови відправлення в Україну системи Patriot — Суспільне підготувало головні новини ранку 23 травня.

1. Сили оборони України збили штурмовик Су-25 на Покровському напрямку

На Покровському напрямку у Донецькій області українські військові збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22.00 годину 22 травня.

"За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Контекст: За даними Генштабу ЗСУ, упродовж вчорашнього дня українські військові завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу армії Росії, двох пунктах управління російських військ, двох російських станціях управління безпілотниками, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400.

2. Польща розглядає можливість збивати російські ракети над Україною

Польща розглядає можливість використання своїх систем протиповітряної оборони для захисту українського повітряного простору біля кордонів двох країн. Поки що рішення з цього питання не ухвалене.

Про це в коментарі RMF24 заявив речник МЗС Польщі Павло Вронський.

"Це питання розглядається з юридичного та технічного погляду, але жодних рішень у цій справі немає", — сказав Вронський.

Він додав, що з таким проханням до польської влади звернулася українська сторона. За словами Вронського, цю можливість мають оцінити експерти з міжнародного права та технічні фахівці, які, зокрема, узгодять умови застосування ППО над Україною.

Чому це важливо: 16 травня Зеленський інформував польського прем'єра Дональда Туска, що одна із цілей РФ – газова інфраструктура на заході України. За словами глави України, успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Він наголосив тоді, що Україна і Польща мають знайти спосіб, як цьому протидіяти.

3. Умєров розповів про вміст військового пакета допомоги від Іспанії

Іспанія у новому пакеті військової допомоги передасть Україні не лише партію танків Leopard, а й ракети до систем ППО Patriot.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook.

Як розповів міністр оборони України, він провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес та подякував за новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot; партія танків Leopard; артилерійські снаряди калібру 155 мм; антидронові системи та інше озброєння.

Контекст: Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" 20 травня повідомила, що Україна отримає новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів.

4. Президент Румунії окреслив умови відправлення в Україну системи Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що постачання в Україну системи Patriot має бути схвалено румунською Вищою радою національної оборони та не повинно шкодити ППО Румунії.

Про це повідомив румунський інформаційний канал Digi24.

Клаус Йоганніс підкреслив, що це питання не буде обговорюватися публічно, а з військовими експертами.

Йоганніс сказав, що постачання системи Patriot супроводжується численними логістичними та юридичними складнощами.

"Навіть якщо Румунія нарешті піде на якісь поступки, вона повинна отримати щось натомість. Інакше нічого не станеться", — сказав Йоганніс.

Контекст: 8 травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна розгляне можливість відправлення однієї зі своїх систем протиповітряної оборони Patriot в Україну для захисту від російських повітряних атак.