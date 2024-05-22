Російські війська вночі атакували енергетичні обʼєкти Сумщини, Україна отримає прибутки з російських активів та конгресмени США закликали Пентагон надати Україні дозвіл атакувати територію РФ західною зброєю — Суспільне зібрало головні новини ранку 22 травня.

Нічна атака на енергетику Сумщини

Російські війська вночі безпілотниками атакували енергетичні обʼєкти Шостки та Конотопа на Сумщині, повідомили в ОВА. Енергетики намагаються відновити електропостачання, яке припинилося через удар. Наслідки атаки уточнюються.

Через російську атаку на енергетику жителі Сум залишилися без електроенергії, повідомив керівник Сумської МВА Дрозденко. О 05:20 в Сумах почали відновлення електропостачання. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам, повідомили у міськраді.

Через російську атаку зранку було відсутнє електропостачання у місті та був зупинений рух тролейбусів, нині на маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом. Також вночі вибухи пролунали і на Полтавщині.

Конгресмени закликали Пентагон надати Україні дозвіл атакувати територію РФ

Група законодавців США вимагає від Пентагону дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників США.

Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

Як стверджують конгресмени, "необхідно, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій".

Контекст: український президент Зеленський в інтервʼю газеті The New York Times заявив, що Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери для атак по військових цілях на території РФ у якості захисту.

Прибутки від активів РФ у ЄС для України

Україна отримає першу виплату з прибутків від користування замороженими активами Росії на території ЄС вже у липні цього року, йдеться на сайті Європейської комісії.

За словами віцеголови ЄК Валдіса Домбровскіса, швидкість у наданні цих коштів Україні залишається ключовим фактором. У ЄК також зазначили, що рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Ресурси (з активів Росії – ред.) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що У 2024 році всі отримані з російських активів кошти ЄС скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги. За даними ЄК, йдеться про 2,5 — 3 мільярди євро.

Російські активи для України: від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордоном виявилися заблокованими активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС. Їх хочуть спрямувати на військову допомогу для України у період затягування надання зброї для України, а також післявоєнної відбудови.

ЄС пропонує сформувати фонд закупівель озброєнь для України

Європейський союз пропонує сформувати фонд закупівель озброєнь у розмірі 860 мільйонів євро, щоб прискорити поставки зброї для ЗСУ та підняти оборонну промисловість України, пише Politico, ознайомившись із пропозицією Зовнішньої служби ЄС.

Вона має на меті спільні закупівлі зброї для України у найкоротші терміни в європейської оборонної промисловості. Усе це мають обговорити посли ЄС на засіданні 22 травня. Газета пише, що ймовірно будуть проблеми з ухваленням через позицію Угорщини.

Контекст: ЄС потрапив під критику за те, що робить надто мало для постачання Україні, яка зазнає ще більшого тиску з боку Росії через затримки отримання зброї та боєприпасів від своїх європейських і американських союзників, пише Politico.

В "Укренерго" закликали українців готуватися до складної зими

Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного".

Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців "очікує непроста зима".

Кудрицький сказав, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України, а треба вчитися жити з вимкненнями світла.

Атаки РФ на енергосистему України: 22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді російські окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахеди", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.