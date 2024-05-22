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Премʼєр-міністр Польщі звинуватив Росію в організації незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи
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Премʼєр-міністр Польщі звинуватив Росію в організації незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи

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Дональд Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. AP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 21 травня звинуватив Росію у спробах незаконно переправити тисячі мігрантів із Африки до Європи.

Про це повідомила російська служба Голосу Америки.

Польща планує зміцнити свій східний кордон на тлі повідомлень про те, що, починаючи з літа 2021 року, тисячі мігрантів та біженців, переважно з Близького Сходу, перетнули або намагалися перетнути його.

18 травня Туск оголосив, що Варшава витратить понад 2 мільярда євро на зміцнення кордону з Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Польща та інші країни Європи звинувачують Білорусь у тому, що вона разом з Росією організувала наплив мігрантів у рамках "гібридної" атаки, покликаної дестабілізувати обстановку в регіоні та ЄС загалом.

Виступаючи перед журналістами, польський прем'єр-міністр заявив, що розвіддані, які мають спецслужби країни, вказують на те, що в цих зусиллях винна "російська держава". Туск також оголосив про створення комісії з вивчення неправомірного впливу Росії у країні.

Проблеми мігрантів у ЄС через Росію

До слова, Польща не перша країна, яка заявляє про так звану "гібридну війну з Росією". Фінляндія ще восени 2023 року закрила свій сухопутний кордон з РФ. А згодом, вже у 2024 році, й морський кордон.

Як свідчать дані Прикордонної служби Фінляндії, відколи країна закрила свої наземні пункти пропуску на кордоні з РФ, 2024 року кордон з Росією перетнуло менш як 40 мігрантів проти 1 300 мігрантів 2023 року. Один залізничний пункт пропуску залишається відкритим, але тільки для вантажів.

Фінські лідери кажуть, що такі міри потрібні, оскільки мігранти можуть знову почати прибувати, бо тепла погода полегшує подорожі.

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